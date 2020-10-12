تراند الفن: تسريب صورة صادمة لفنانة سعودية شهيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 07:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة قديمة للفنانة السعودية أسيل عمران، أظهرت الاختلاف الكبير في ملامحها والفارق الشاسع بين بداية ظهورها ومظهرها الحالي.

ولاحظ الجمهور في الصورة القديمة الوزن الزائد الذي كانت تعاني منه “أسيل” في بداية ظهورها بجانب الأثر الواضح لعملية التجميل التي خضعت لها في الأنف، وكان أنفها أكبر حجماً بكثير منه الآن.

واعتبر البعض أن “أسيل” لا تزال تتمتع بنفس الملامح حتى بعد مرور سنوات في حين يرى آخرون أنها تغيرت تماماً حتى أنه يجب التدقيق في الصورة للتعرف عليها.

وتعتمد “أسيل” اليوم على شعر أسود طويل يتماشى تماماً مع لون بشرتها، لكن في الصورة القديمة اعتمدت على لون شعر بني متوسط الطول مع القليل من المكياج، حتى بعض مشاكل بشرتها تبدو واضحة مثل الهالات السوداء تحت عيونها.

