تراند الفن: مفاجأة.. أحمد زكي امتنع عن أداء دوره في “مدرسة المشاغبين” بدولة عربية وهذا الفنان بديلاً عنه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 07:50 مساءً - تعتبر مسرحية مدرسة المشاغبين من أشهر المسرحيات التي قدمت على مدار العقود الأربعة الأخيرة، والتي لا تزال مشاهدها حاضرة في أذهان الجمهور العربي عامة والمصري خاصة.

حساب الزمن الجميل نشر صورة نادرة لأبطال المسرحية وعلق عليه بالقول :” الفنان محمود الجندي والفنان عادل إمام أو الفنان سعيد صالح والفنان يونس شلبي والفنان هادي الجيار”.

وأضاف أن الفنان الرحل محمود الجندي شارك في المسرحية بديلاً للفنان الراحل أحمد زكي في دور الطالب والشاعر الفقير “أحمد”.

وقد رفض الفنان أحمد زكي عام 1980 طلب المنتج سمير خفاجة في إعادة عرض المسرحية والسفر لعرضها في أم درمان بالسودان، حيث شارك بديلا له الفنان محمود الجندي.

وبحسب ما نشره الحساب كان الفنان أحمد زكي دائما ما ينتقد مساحة دوره في المسرحية، معتبراً أن دور “أحمد” تم اختصاره بالإضافة إلى إلغاء فصل كامل من المسرحية كان من المفترض أن يتبلور فيه دوره بشكل أفضل.

وتابع قائلا : إن ذلك جاء بتوصية من المخرج جلال الشرقاوي الذي رأى أن “طول المدة كانت ستفسد العمل الفني”.

بينما ذكر الفنان الكبير عادل إمام خلال استضافته في برنامج “دارك” مع الفنان أشرف عبد الباقي أن سبب رفض زكي يعود لاعتباره في عام 1980 أن الدور لم يعد مناسباً لنجوميته.