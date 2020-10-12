تراند الفن: مفاجأة .. أخر تطورات قضية “هيا الشعيبي” بعد نشرها هذا الفيديو الإباحي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 07:50 مساءً - بعد أن أمرت النيابة العامة الكويتية بالقبض على الفنانة “هيا الشعيبي” وحجزها لمدة 24 ساعة، بتهمة نشر فيديو اباحي على صفحاتها على سناب شات.

امرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في الواقعة، وأنكرت هيا الشعيبي خلال التحقيق التهمة، وقالت بإن حسابها تمت قرصنته من شخص مجهول قبل أن تتمكن من استعادته.

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ودول خليجية أخرى شككوا فيما قالته الفنانة، وقالوا إنه يستحيل اختراق الحساب لأنه موثق.

وأكد بعضهم أن الفنانة اعترفت بأنها كنت كانت تريد إرسال الفيديو لرفيقتها، فكتب أحد المغردين: ” اعترفت، كنت ابي ادز الفيديو حق رفيجتي الفنانة الاربعينة المشهورة عشان نضحك وبالغلط حطيته في الستوري”.

و من جانبه، أكد المذيع والممثل الكويتي عبدالله الطليحي هذه الأحاديث عبر مقطع فيديو: “اللي حصل لها واليوم هي موجود في النيابة للتحقيق عن الموضوع اللي صار، الإنسان يقول خير وصالح يا إما ما يتكلم، واللي شاف الفيديو اللي انتشر ولاحظه، أن الفيديو ما تم تصويره مباشرة أي أنها ما كانت تنشر شيء إباحي”.

وأضاف الطليحي:” الفيديو هذا مكتوب من ألبوم الكاميرا، يعني موجود عندها في تليفونها، وكان القصد منه أن تدزه حق رفيقاتها على الدايركت، ونزلته بالاستور بالغلط، وخلال ثلاث دقائق تم مسحه لأنه اتصل عليها زوجها وربعها وقالوا لها أنتي أرسلتي فيديو على الاستوري بالغلط، هذا هو الموضوع وما فيه، وأتمنى أن تحل الأمور، والصورة تكون أوضح، ونحن مع تطبيق القانون والقانون فوق الجميع”.

ومن جانبه نشر شقيق “هيا” ثامر الشعيبي فيديو على سناب شات يشكر فيه كل من ساند شقيقته في تلك المحنة واستشهد بخادمتها والتي تدعى “ماما عايشة” وهي خدمتها من 30 سنه حسبما صرح، وقالت أنها لم ترى منها اي شىء خادش على مدار خدمتها لها.

يشار إلي إن هيا الشعيبي، هي ممثلة كويتية مواليد الكويت1 يناير 1979، وتزوجت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي مرتين الأولى أنجبت ابنها «فهد» والزواج الثاني كان عام 2010 من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ، وأبرز أعمالها الدرامية كانت «القرار الأخير، بقايا أمل, سوالف حريم, موزة ولوزة».