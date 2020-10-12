تراند الفن: صورة لحفل زفاف نجل “محمد العربي” تشعل مواقع التواصل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 07:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لحفل زفاف نجل الفنان محمد العربي والفنانة هناء ثروت.

وكان حساب ذكريات الزمن الجميل قد نشر الصورة على حسابه في إنستجرام وعلق عليه بالقول :” الفنان محمد العربى والفنانة المعتزلة هناء ثروت يوم زفاف ابنهم غفران”.

وحظيت الصورة بتفاعل على إنستجرام حيث علق أحد النشطاء قائلا :” ابنه نسخة منه ههههه اما هناء لا تعليق شنو ده تعمل حفلة خاصة مثلنا الأعراس..”.. وعلق آخر : ” الابن سبحان الله نسخة أبوه”.

وكتب آخر :” طيب محمد العربي هو العريس”، بينما علق أحد النشطاء أيضا بالقول :” لاء دي مش هناء ثروت خالص”.