فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 07:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لحفل زفاف نجل الفنان محمد العربي والفنانة هناء ثروت.
وكان حساب ذكريات الزمن الجميل قد نشر الصورة على حسابه في إنستجرام وعلق عليه بالقول :” الفنان محمد العربى والفنانة المعتزلة هناء ثروت يوم زفاف ابنهم غفران”.
وحظيت الصورة بتفاعل على إنستجرام حيث علق أحد النشطاء قائلا :” ابنه نسخة منه ههههه اما هناء لا تعليق شنو ده تعمل حفلة خاصة مثلنا الأعراس..”.. وعلق آخر : ” الابن سبحان الله نسخة أبوه”.
وكتب آخر :” طيب محمد العربي هو العريس”، بينما علق أحد النشطاء أيضا بالقول :” لاء دي مش هناء ثروت خالص”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صورة لحفل زفاف نجل “محمد العربي” تشعل مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.