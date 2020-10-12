نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الاجهزة الكهربائية اليوم بالمملكة جميع مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الاجهزة الكهربائية اليوم بالمملكة نقدمها لكم من أشهر المعارض بالسعودية ومنها عروض بوخمسين للاجهزة على شواية كهربائية 2000 وات ب 199 ريال، بدلا من 273 ريال من Hommer، شواية طعام من كينوود بقوة 2000 وات لتحضير أشهي الأكلات ويمكن غسل الشواية بالكامل من الداخل والخارج ب339 ريال، بدلا من 360 ريال، شاشة هاير سمارت قياس 49 بوصة ب 1.449 ريال، بدلا من 2.049 ريال، والشاشة قياس 55 بوصة من نفس النوع ب 2.049 ريال، بدلا من 3.099 ريال، العروض سارية حتي يوم 16 أكتوبر أو حتي نفاذ المعروض منها.

عروض الاجهزة الكهربائية اليوم بالمملكة جميع مستلزمات المنزل

عروض معارض الكترو السعودية على جميع الاجهزة الالكترونية وخدمة التوصيل مجاناً، عرض علر فرن سيراميك قياس 60*90 سم من electro ب 3.507 ريال، بدلا من 4.485 ريال، مجفف ملابس وزن 7 كيلو ب 2.859 ريال، بدلا من 3.049 ريال، حهاز تكيف LG موفر للطاقة وخدمة التركيب مجانا من قبل الشركة ب 3.070 ريال، سمارت لاين حماية للوجه ب 29 ريال، بدلا من 69 ريال.

عروض معارض الكترو السعودية على الأجهزة الكهربائية

شاشة قياس 50 بوصة Tcl 4KUHD ب 1.349 ريال، بدلا من 1.609 ريال، والشاشة ال 65 بوصة من نفس النوع ب 2.499 ريال، بدلا من 3.099 ريال، جوال سامسونج جالكسي نوت 10 لايت نسخة 128 جيجا بايت، ورام 128 جيجا بايت ب 1.699 ريال، بدلا من 2.188 ريال.

عروض الاجهزة من اكسيات السعودية

معارض اكسيات السعودية تقدم خصومات ضخمة على الاجهزة المنزلية والالكترونية تصل إلى 70%، شاشة Wansa سمارت قياس 65 بوصة ب 2.999 ريال، بدلا من 4.999 ريال، جوال Iphone 11 pro max ب 5.099 ريالن وخصم 820 ريال عن السعر الأصلي، سماعة لاسلكية ب 49 ريال، بدلا من 209 ريال، غسالة أوتوماتيك 9 كيلو Candy ب 1.399 ريال، بدلا من 2.099 ريال.

مكواة البخار عمودية الشكل من فليبيس ب 199 ريال، بدلا من 339 ريال، معد قهوة ب 499 ريال، بدلا من 979 ريال، شاشة 50 بوصة ب 999 ريال، بدلا من 1.899 ريال، من Wansa، لاب توب HP core i3 ب 1.999 ريال، لاب توب macbook pro ب 10.499 ريال، لوحة مفاتيح وماوس لاسلكي ب 149 ريال، بدلا من 169 ريال، قاعدة متعددة المنافذ ب 159 ريال، بدلا من 209 ريال.