عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات هائلة لفترة محدودة تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، الكثير من العملاء ينتظرون عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية والإلكترونيات، لما يقدمه من أفضل وأرخص الأسعار داخل المملكة العربية السعودية، وهذا إذا قمنا بالمنافسة بين أسواق العثيم والأسواق الأخرى، حيث أن أسواق العثيم لديها 183 فرع في كافة أنحاء المملكة السعودية، سواء كانت هايبر ماركت، أو سوبر ماركت، أو محل صغير، وله أكثر من 31 فرع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

عروض العثيم الأسبوعية

تقدم أسواق العثيم أقوى العروض وأوفر الأسعار، حيث قدمت عدد من العروض ومنها:

حفاضات للرضع بامبرز أصغر مقاس بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 222 ريال سعودي.

حفاضات اطفال بامبرز مقاس كبير بعدد 56 حفاضة، بسعر 66. 95 بدلاً من 82.75 ريال سعودي.

حفاضات بامبرز للأطفال بعدد 58 حفاضة، بسعر 69.99 بدلاً من 87.25 ريال سعودي.

حفاضات بيبي جوي عدد 66 حفاضة بسعر 79.99 بدلاً من 85.50 ريال سعودي.

حفاضات بيبي جوي مقاس 4 مضغوطة، ومقاس 5 عدد 52 حفاضة بسعر 65.99 بدلاً من 70.75 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم

أسواق العثيم تقدم أقوى العروض على المنتجات ومنها منتجات الألبان، فيقدم