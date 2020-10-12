عروض هايبر بندة الأسبوعية تسوق الآن واحصل علي خصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية ابتداءً من تاريخ السابع من أكتوبر ولمدة أسبوع يقدم هايبر بندة مجموعة مميزة من العروض على جميع الأقسام، وفيما يلي سنتعرف على أهم العروض المتاحة عروض هايبر بنده بأسعارها عروض الأجهزة الكهربائية يوجد بالهايبر فرن كهربائي 45 لتر ماركة أي تي سي بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 365، وقلاية تيفال 4.2 لتر بدون زيت بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 549.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

تخفيضات هايبر بنده كما يوجد خلاط بقوة 300 وات ماركة أي تي سي بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 129، ومكواة تيفال بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 85 بالإضافة إلى وجود مايكروويف سعة 20 لتر ماركة شارب بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319، وقطاعة مولينكس بقوة 500 وات بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 195.

خصومات هايبر بنده

يوفر الهايبر مناديل جونسون المبللة(3*48) بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي، وعرض علي سائل استحمام أو بودرة خاصة بالأطفال لماركة جونسون بحجم 500 مل بسعر 27.95 ريال سعودي للعبوة.

كما يوجد عرض على عبوتين من حليب الأطفال ماركة جينيو نوفالاك 3 بلس بحجم 800 جرام بسعر 116.95 ريال سعودي للعبوتين.

وشامبو جونسون للأطفال بحجم 750 مل بسعر 23.95 ريال سعودي، وعبوة حفاضات ماركة تيمو بسعر 19.95 للعبوة الاقتصادية بدلًا من 27.50، وكلوت ماركة هجيز بسعر 44.95 ريال سعودي للعبوة الاقتصادية بدلًا من 63.95.