تراند الفن: عارضة أزياء تطلب الزواج من فنان كويتي .. كيف كان رده (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 08:49 مساءً - انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عارضة أزياء تطلب الزواج من المطرب الكويتي خالد الملا، وذلك لأجل الحصول على الجنسية الكويتية.

وبحسب الفيديو تقول عارضة الأزياء لـ خالد الملا : ” أخطب نفسي لك، وأنا لا أبي مالك أو أي شئ، أريد الجنسية فقط بعد 5 سنوات”.

وجاء رد الفنان الكويتي قائلا بعبارات مازحة : “الجنسية بعد 3 سنوات فقط وللبيض بعد 5 سنوات”.

يذكر أن محكمة الاستئناف في الكويت، كانت قد قضت بحبس الملا سنتين و1000 دينار لوقف النفاذ مع تعهد بحسن سير وسلوك لسنتين في قضية الإساءة إلى القضاء.