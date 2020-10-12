تراند الفن: هيا الشعيبي تقوم بالذبح بسبب قضية الفيديو المخل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 09:48 مساءً - نشر ثامر الشعيبي شقيق الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مقاطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، يُظهر استعدادتهم لاستقبال شقيقته بعد الإفراج عنها، بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”.

وتُظهر المشاهد التي نشرها “ثامر” لحظة وصول هيا الشعيبي الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها؛ حيث بدا وجهها شاحبًا وعلامات التعب تبدو واضحةً عليها ، كما تم ذبح خروف ابتهاجًا بخروجها من السجن.

وكان الأمن الكويتي أوقف الفنانة هيا الشعيبي قبل أيام على خلفية نشر فيديو إباحي على حساب الفنانة في سناب شات وأثار ضجة واسعة.