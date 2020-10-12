تراند الفن: فنانة شهيرة تكشف تفاصيل مثيرة عن إقامتها علاقة مع رجال وفتيات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 09:48 مساءً - كشفت الممثلة العالمية كريستين ستيوارت عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية في مقابلة مع مجلة” InStyle” .

وأوضحت كريستين أن هناك العديد من الاسباب التي تجعلها تخفي تفاصيل حياتها وقالت انها في علاقتها مع الممثل روبرت باتينسون فعلا بكل ما في وسعهما لكي لا يتم تصويرهما.

أما بالنسبة لعلاقاتها مع النساء قالت: “في المرة الاولى التي واعدت فيها فتاة سألتني ما إذا كنت مثلية”.

وتابعت: “كانت أول فتاة ارتبطت بها هي أليسيا كارجيل حيث بقينا سوياً من 2014 حتى عام 2016، وكان وقتها عمري 21 عاماً وشعرت أنني اؤذي الأشخاص الذين معهم ليس لأنني شعرت بالخجل لكوني مثلية بشكل علني ولكن لانني لا احب ان اعطي خصوصياتي للجمهور”.