نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات حتي الثلاثاء أقوي عروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات، مزالنا متابعين معكم أهم عروض العثيم حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020م، والتي تعرض اليوم أقوى العروض وأفضل أسعار الجوالات وشاشات التلفزيون المختلفة بأرخص سعر حتى تناسب كل الفئات، حيث نقدمها لكم من خلال عروض العثيم حتى الثلاثاء 13-10-2020 تابعونا. عروض العثيم علي شاشات التلفزيون شاشة جيباس إل إي دي سمارت 23 بسعر 469 ريال.

شاشة توشيبا إل إي دي 43 بسعر 799 ريال.

شاشة أور إل إي دي 43 بسعر 579 ريال.

شاشة أور إل إي دي سمارت 58 بسعر 1249 ريال.

شاشة اورينو إل إي دي سمارت 55 بسعر 1299 ريال.

شاشة أور إل إي دي 50 بسعر 699 ريال.

شاشة مايكروديجيت إل إي دي 40 بسعر 449 ريال. عروض العثيم علي الجوالات جوال سامسونج أي 11 32 جيجا بسعر 525 ريال.

جوال سامسونج أي 21 اس 64 جيجا بسعر 769 ريال.

جوال هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 689 ريال.

جوال هواوي نوفا 7 أي 128 جيجا بسعر 999 ريال.

جوال هونر 8 أي 32 جيجا بسعر 495 ريال. عروض أسواق العثيم الملابس والمفروشات قميص نوم نسائي منوع بسعر 19.95 ريال.

طقم بيجامة نسائي منوع بسعر 24.95 ريال.

بطانية فلانيل بسعر مقاس صغير بسعر 59.95 ريال، مقاس كبير 69.95 ريال.

بطانية مور ونو 200*240 سم وزن 3 كجم بسعر 74.95 ريال. عروض العثيم الأدوات والأجهزة الكهربائية مقلاة بطاطس هومر كهربائية سعة 4 لتر بسعر 239 ريال.

خلاط فيليبس مع مطحونة بسعر 99 ريال.

عصارة حمضيات بانيكس بسعر 75 ريال.

شنطة سفر لايت جو ترولي 3 أحجام وأسعار مخفضة.

قطاعة خضار مولينكس مع وعاء إضافي بسعر 162 ريال.

خلاط أولسن مارك بسعر 112 ريال.

قدر بانيكس لطهى الأرز بسعة 8 لتر بسعر 215 ريال.

بطانية راشيل نفرين 6 كيلو بسعر 109.95 ريال.

ميكروويف هومر كهربائية 20 لتر بسعر 199 ريال.

مكواة كليك أون بخار بسعر 119 ريال.

صانع طعام كينوود بسعر 159 ريال.

صينية فرن كاسات يوميا بيضاوية 3 حبة بسعر 20 ريال.

طقم قدور هوم اواي 12 حبة بسعر 149 ريال.

طقم قدور ايبو سيراميك 10 حبة بسعر 135 ريال.

بورسلين منوع الحبة بسعر 3.95 ريال.

طقم قدور برستيج 7 حبة بسعر 119 ريال.

طقم قدور رويال فورد 8 حبة بسعر 105 ريال.

طقم قدور فالبرو 10 حبة بسعر 159 ريال.

شواية باربكيو صغير 69.95 ريال.

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