نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية مهرجان أشتر أكثر وفر أكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم عروض أسواق عبد الله العثيم المتميزة دائماً على الأجهزة والأدوات الكهربائية، والتي سَتستمر معنا حتى يوم الثلاثاء 13 من شهر أكتوبر الجاري 2020 عروض أسواق عبد الله العثيم الحالية، تطرح أسواق عبد الله العثيم الكثير من العروض الرائعة والمميزة المستمرة حتى يوم الثلاثاء 26 من صفر 1442 هـ، وتشمل عروض العثيم اليوم على أسعار مميزة وتخفيضات هائلة على أنواع مختلفة من الأجهزة والأدوات المنزلية اللازمة لكل بيت عصري، لتوفير المزيد من سبل الراحة والرفاهية لمستخدميها، وتشمل العروض على آلاتي:

عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية

مِقلاة البطاطس الكهربائية “هُومر” سعة 4 لتر فقط بسعر 239.

قطاعة الخضراوات “مولينيكس” مع وعاء إضافي هدية فقط بسعر 162.

ميكرويف “هومر” الكهربائي سعة 20 لتر لتر فقط بسعر 199.

مكواة الملابس بالبخار كليك أون فقط بسعر 119.

محضر الطعام “كينوود” 190 بي اف فقط بسعر 159.

عصارة الحمضيات فيليبس الشهيره فقط بسعر 319.

خلاط أولسن مارك 4×1 فقط بسعر 112.

خلاط فيليبس مع المطحنة فقط بسعر 99.

عصارة حمضيات بانيكس بسعر مميز جدا فقط 75.

قدر بانكس لطهي الأرز سعة 8 لتر فقط بسعر 215.

صينيه فرن كاسا بونيتا بيضاوي 3حبة فقط بسعر 20 ريال سعودي.

بورسلين متنوع فقط بسعر 3.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.

طقم قدور ايبو سيراميك 10 حبة فقط بسعر 135 ريال سعودي.

قدر كأسا بونيتا بالغطاء مقاسات مختلفة (مقاس 26 بسعر 34.95، مقاس 28 بسعر 39.95، مقاس 30 فقط بسعر 42.95).

بطانية راشيل نفرين فقط بسعر 109.95 ريال سعودي.

شنطه سفر لايت جو ترولي مقاسات مختلفه (مقاس 20 بوصة بسعر 79، مقاس 24 بوصة بسعر 104، مقاس 28 بسعر 139.95 ريال سعودي فقط).

ولا تزال عروض أسواق العثيم مستمرة ومتنوعة تحت شعار “أشْتر أكثر، وفْر أكثر” …

باقي عروض أسواق العثيم المستمرة حتى الثلاثاء 13/10/2020

طقم قدور برستيج 7 حبة فقط بسعر 119 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد 8 حبة فقط بسعر 105 ريال سعودي.

طقم قدور فاليرو 10 حبة فقط بسعر 159 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف مقاسات مختلفه (مقاس 7 بسعر 89، مقاس 9 بسعر 109 ،مقاس 11 بسعر 119 ريال سعودي فقط )

طقم قدور هوم أواي 12 حبة فقط بسعر 149 ريال سعودي.

مِقلاه فاليرو جرانيت 2حبه مع مغرفة هدية فقط بسعر 49.95 ريال سعودي.

طاولة كوي رويال فورد فقط بسعر 49.

مكنسة موج ناعمة / خشنة / خارجية، فقط بسعر 15.95 ريال سعودي.

فحم للشواء 10 كيلو جرام فقط بسعر 22.95.

كرسي رحلات 34.95.

مضخة سفاري إلكترونية بسعر 54.95 ريال سعودي.

والمزيد من العروض الأخرى الرائعة في انتظاركم فقط زورونا في أقرب فرع لكم.