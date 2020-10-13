نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور الكويت الاسبوعية عرض 850 فلس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور الكويت الاسبوعية والتي تبدأ من يوم 14 أكتوبر ولمدة أسبوع أو حتي نفاذ المعروض من المنتجات وعرض 850 فلس و 1 دينار، عدد 5 حبات من زبادي الصافي+ واحد مجاناً ب 1 دينار، 2 دجاج كامل مجمد لي بون وزن الدجاجه كيلو ب 850 فلس، 5 كيلو من الأرز المصري ديروني ب 1 دينار، زيت عباد الشمس سارة 2 عبوة وزن 2 كيلو ب 1 دينار، كيلو ونص من مسحوق أريال أوتوماتيك ب 1 دينار، 6 زجاجات من البيبسي وزن لتر وربع ب 1 دينار، حفاضات بامبرز للأطفال ب 850 فلس.

عروض كارفور الكويت الاسبوعية عرض 850 فلس

بلح أصفر أردني كيلو ونص ب 1 دينار، 2 كيلو مانجو مصري 1 دينار، 2 كيلو تفاح شيلي ب 850 فلس،4 كيلو من الباذنجان الكويتي ب 1 دينار، 5 كيلو من البطاطا اللبنانية ب 1 دينار، 3 كيلو من الجزر استرالي ب 1 دينار، دجاجة كاملة طازج ب 1 دينار، كيلو من السمك البلطي المصري ب 1 دينار، 400 جم لوز أمريكي ب 1 دينار، 3 كيلو ذرة حب أرجنتيني ب 1 دينار.

عروض كارفور الكويت الاسبوعية سلع متنوعة

2 كيلو من الجبن الأبيض مع قطع الفلفل الشهي ب 1 دينار، جبن ملح خفيف لأصحاب الحميات الغذائية ب 850 فلس، 2 كيلو من الخيار المخلل لبناني ب 1دينار، كيلو ونص من الجبن المش المصري ب 1 دينار، 8 حبات من الكرواسون ب 850 فلس، 2 كيلو زيتون مصري ب 1 دينار، 10 حبات من الدونتس مشكل ب 1 دينار، 8 قطع من الكيك نكهات متنوعة ب 850 فلس، 12 حبة كيك مافين ب 1 دينار.