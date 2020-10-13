عروض مكتبة جرير أفضل عروض المحمول والشاشات خصومات ضخمة تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، يعتبر متجر جرير من أكثر المجموعات المشهورة والتي تقوم دائما بتقديم أفضل العروض على الهواتف الذكية بجميع أنواع مع تواجد خصومات هائلة وعروض مميزة للجميع لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم أفضل عروض مكتبة جرير للهواتف الذكية بالأسعار عروض علي الشاشات وخوصمات على الهواتف الذكية.

عروض مكتبة جرير

وصل سعر سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة داخلية 5149، يبلغ سعره 5149 ريال سعودي أما بالنسبة لعروض التخفيض150 ريال سعودي بجانب الهدايا بقيمة 1899 ريال سعودي. أسعار هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة داخلية 512، يبلغ سعره 5499 ريال سعودي بجانب هدايا يصل سعرها إلى 1899 ريال سعودي. أما بالنسبة لسهر هاتف سامسونج جالكسي اكس 10 بلس شريحتين، يبلغ سعره قبل الخصم 3949 بينما نسبة الخصم 42% ويصل سعره إلى 2299 ريال سعودي. أما بالنسبة للعروض المقدمة على هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 سعة تخزين 256 جيجابايت، ويصل سعره إلى 3999 ريال سعودي مع الهدايا 1650 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للهواتف الذكية

عروض مكتبة جرير هواوي بي 40 برو بلس سعة تخزينية 512 جيجا بايت، يبلغ سعره قبل الخصم 4799 ريال سعودي وتبلغ قيمة الخصم 300 ريال.

أما بالنسبة لعروض مكتبة جرير هواوي ميت 30 برو سعة تخزينية 256 جيجابايت، حيث كان يبلغ السعر الخاص به قبل الخصم 3939 ريال سعودي وبلغ مقدار الخصم 26% وبالتالي يتم بيعه بسعر 2899 ريال سعودي.