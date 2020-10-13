تراند الفن: قريبا.. القصة الكاملة لمقتل الموسي داخل منزل نانسي عجرم (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 05:39 مساءً - تعتبر قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسي داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، واتهام زوجها فادي الهاشم بمقتله، من أكثر القضايا التي اشتغل بها الرأي العام ، خاصة الشارع اللبناني خلال الشهور الماضية.

وكانت الرواية قد تم عرضها على منصة “شاهد VIP” في شهر يوليو الماضي.

ولا يزال الكثيرون ينتظرون معرفة تفاصيل الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وأدت إلى مقتل محمد الموسى في شهر يناير الماضي.

من جانبها أعلنت قنوات MBC من خلال حساب mbc1 على تطبيق “إنستغرام” قرب العرض، وعلقت بالقول أن هذا الأمر سيتم يوم السبت المقبل، 17 من الشهر الجاري.

وأضافت : “ماذا حدث بقضية نانسي عجرم وزوجها التي هزت المجتمع اللبناني؟ كل الأجوبة في الرواية الكاملة السبت 10 مساءً على mbc1”.