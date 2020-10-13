نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الصندوق الأسود السعودية وأفضل عروض مهرجان التخفيضات السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتضمن عروض الصندوق الأسود السعودية خصومات كبيرة على الشاشات، الجوالات، وأيضًا الأجهزة المنزلية، وذلك في مهرجان التخفيضات السنوية، الذي يستمر حتى يوم 21 أكتوبر 2020، كما تتضمن العروض أيضًا مستلزمات مختلفة للمنزل، بحيث يُمكنك اقتناء ما تريده بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، وذلك فقط في عروض الصندوق الأسود السعودية.

عروض الصندوق الأسود السعودية ومهرجان التخفيضات السنوية على الشاشات

يُمكنكم الحصول على شاشات تلفزيون بجودة عالية بخصومات تصل إلى 60% على أسعارها، وذلك في عروض وتخفيضات الصندوق الأسود.

شاشة تلفزيون توشيبا، 43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون دانسات، 75 بوصة، بسعر 3149 ريال سعودي بدلًا من 7799 ريال سعودي، بالإضافة إلى حامل جداري هدية.

شاشة تلفزيون هاير سمارت، 65 بوصة، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

عروض الصندوق الأسود على شاشات ماركة سوني

شاشة تلفزيون سوني سمارت، 55 بوصة، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي، وقسيمة مشتريات بقيمة 200 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سوني سمارت، 65 بوصة، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سوني سمارت، 75 بوصة، بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، وأيضًا ساوند بار هدية إضافية على الشاشة.

شاشة تلفزيون سوني سمارت، 85 بوصة، بسعر 9499 ريال سعودي بدلًا من 12999 ريال سعودي، بالإضافة إلى ساوند بار هدية.

عروض شاشات تلفزيون سامسونج

شاشة تلفزيون سامسونج سمارت، 50 بوصة، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 3649 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سامسونج سمارت، 70 بوصة، بسعر 3899 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سامسونج سمارت، 82 بوصة، بسعر 7999 ريال سعودي بدلًا من 13999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سامسونج QLED، 75 بوصة، بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 15399 ريال سعودي.

عروض الصندوق الأسود السعودية على الجوالات

استفيدوا بأقوى عروض الصندوق الأسود على الجوالات، بماركات وأسعار مختلفة، ومن أمثلة عروض الجوالات:

جوال هواوي P30 برو، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 2399 ريال سعودي.

جوال اونور 10 لايت، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 666 ريال سعودي.

جوال هواوي Y7 برايم 2019، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 599 ريال سعودي.

عروض جوالات ايفون

جوال ايفون 11 برو ماكس، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 4799 ريال سعودي.

جوال ايفون SE 2020، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1888 ريال سعودي.

جوال ايفون 11، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 2999 ريال سعودي.

جوال ايفون 11 برو، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 4399 ريال سعودي.

عروض الصندوق الأسود على جوالات سامسونج