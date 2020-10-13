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عمر شويل - جدة عروض كارفور الإمارات اليوم على المواد الغذائية ومستلزمات المنزل الاسبوعية والشهرية، عبوة حليب المراعي مجفف وزن 2.5 كيلو ب 42.00 درهم، بدلا من 61 درهم، سائل غسيل الملابس من تايد حجم 2.8 لتر ب 41.50 درهم بدلا من 91 درهم، زيت طبخ انتاج كارفور وزن 1.8 لتر ب 16.50 درهم، بدلا من 24 درهم، كيلو إجاص اسباني ب 7.95 درهم، بدلا من 12.95 درهم، تفاح نيوزيلندا ب 6.75 ريال، بدلا من 8.95 ريال، كيلو من الخس أسباني ب 10 درهم، وخيار إماراتي عضوي ب 5 درهم.

عروض كارفور الإمارات اليوم عروض مميزة وتخفيضات

لعشاق المخلالات كيلو من الزيتون السوري بالزيت ب 11 درهم، بدلا من 21 درهم، مرتديلا بقري ب 17.50 درهم، بدلا من 23 درهم،جبنة نابلسية الأردن ب 47 درهم، بدلا من 59 درهم، لحم بقري مفروم أسباني به نسبو قليلة من الدهن ب 34.75 درهم، بدلا من 45 درهم، لحم أسترالي بقري ب 36.75 درهم، بدلا من 49.90 درهم.

عروض كارفور الإمارات اليوم الأجبان والألبان

4 حبات من حليب نادك طويل الأمد كامل الدسم ب 10 درهم، بدلا من 15 درهم، كرتونة بيض أبيض 30 بيضة ب 16.75 درهم، بدلا من 28.50 درهم، 2 عبوة جبنة كريم قابلة للدهن ب 500 جم ب 21 درهم، بدلا من 33 درهم، 6 حبات من جبن كيري ب 18 درهم بدلا من 25 درهم، شرائح جبن بريذيدن ب 19 درهم، بدلا من 31 درهم.

عروض كارفور الإمارات على العصائر

عصير فرابتشينو من ستار بكس وزن 250 جم ب 13.75 درهم، بدلا من 17.50 درهم، عصير كوكتيل لاكتور 2 لتر ب 8.75 درهم بدلا من 12 درهم، 5 لتر مياه كارفور 2 حبة ب 7 درهم، بدلا من 10 درهم، 18 حبة من عصير سن توب ب 13.75 درهم، ب 18.50 درهم، كرتونه من الكولا ب 10 ردهم، بدلا من 15 درهم.