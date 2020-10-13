

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:36 مساءً - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والتي أثارت جدل معجبيها. فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:36 مساءً - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والتي أثارت جدل معجبيها. وظهرت صافيناز، في الصورة وهي مغطاة بالطين من أعلى وجهها وحتى قدمها، فنهالت عليها الأسئلة حول أهمية وضع الطين على جسدها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صافيناز عارية تماماً تغطى جسمها بالطين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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