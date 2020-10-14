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عمر شويل - جدة تقدم مجموعة هايبر بنده عروض أسبوعية بشكل دائم على جميع أنواع المنتجات وتتميز دائما بوجود عروض بأسعار مغرية مع أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية ، أسبوع اللحم الأسترالي مميز هذا الاسبوع، مفروم بقري استرالي قليل الشحم 1ك بسعر 33.95 ريال بدلا من 48.95 ريال، سعر مكعبات بقري استرالي قليل الشحم 1ك 34.95 ريال، اسكالوب بقري استرالي 1ك بسعر 44.95 ريال بدلا من 59.95 ريال، نقانق بقري استرالي بسعر 34.95 ريال بدلا من 42.95 ريال، عرض البرجر المميز 1ك بسعر 36.95 ريال.

عروض أسماك هايبر بنده

أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية مجموعة اسماك هايبر بنده المميزة تحتوي على كنعد كبير 1ك بسعر54.95 ريال، جمبري بحري بحجم 50/60 1ك بسعر28.95 ريال، جمبري بحري مطبوخ بحجم 50/60 1ك بسعر 29.95 ريال، سمك هامور سعر 1ك ب39.95 ريال، سعر 1ك حبار صغير طازج 11.95 ريال، سعر كابوريا 1ك 19.95 ريال.

عروض الدجاج الطازج هايبر بنده

عروض الدجاج الطازج هايبر بنده قلوب / قوانص دجاج اليوم (300 جرام) بسعر 5.75 ريال، كبد دجاج اليوم (400 جرام) بسعر 6.50 ريال بدلا من 8.75 ريال، يوجد قطع دجاج متنوعة اليوم (900 جرام ) بسعر 13.95 ريال بدلا من 18.50 ريال، صدور دجاج بدون عظم التنمية (450 جرام) بسعر 17.50 ريال بدلا من 20.75 ريال، وفر 4.75 ريال مع دجاجة كاملة متبلة مكسيكية/حارة/بالكاري/باربيكيو اليوم (800 جرام) بسعر 13.50 ريال.

مخبوزات هايبر بنده الأسبوعية

ضمن عروض هايبر بنده الاسبوعية المخبوزات اليومية، معمول بالتمر/بر حجم صغير بسعر 18.95 ريال بدلا من 22.75 ريال، بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال بدلا من 22.75 ريال، كيك الشوكولاتة (20 سم) بسعر 37.95 ريال، وفر 7.20 ريال مع بسبوسة بالقشطة الامراء بسعر 39.95 ريال، فوكاتشيا حجم كبير بسعر 9.50 ريال، سعر كيك الكاراميل أو كيك الشكولاتة الأمراء (4 حبات) ب18.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، ميني كب كيك مشكل 26 جرام (12 حبة) بسعر 14.95 ريال، سعر كرواسون فرنسي طازج بالجبنة (90 جم×5 حبات) بسعر 15.95 ريال.

عروض هايبر بندة اليوم

مياه هنا (24×600مل) بسعر 10.95 ريال بدلا من 18.25 ريال، مياه بيرين (48×200 مل) بسعر 18.50 ريال بدلا من 24.75 ريال، سعر مياه صفا (12×1.5لتر) ب11.95 ريال.