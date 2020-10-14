عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، نستكمل مع سيادتكم ونتابع عروض العثيم هايبر ماركت لشهر أكتوبر، حيث تحتوي على أفضل عروض وخصومات من العثيم على عدة أقسام مثل الخضروات الطازجة و الفواكه الشهية والعديد من المنتجات الغذائية يقدمها كم بأرخص الأسعار في عروض العثيم، تابع معنا احدث عروض السعودية.

عروض العثيم الأسبوعية

هايبر العثيم بالمملكة إذا كنت من هواة متابعة العروض فإن أسواق العثيم متوفرة في كل أنحاء المملكة، ويوفر عروض يومية وأسبوعية وشهرية يمكن متابعة العروض باستمرار على موقعنا ومن خلال متابعة الصفحة الرسمية لهايبر العثيم.

تخفيضات العثيم

زيتون مصري أخضر الكيلو بسعر 9.95 ريال. زيتون كالاماتا مصري الكيلو بسعر 15.95 ريال. طرشي بوليف مشكل الكيلو بسعر 7.95 ريال. شبيهة قشدة المائدة بدر الكيلو بسعر 12.95 ريال. جبن الوادي قريش اثنين كيلو بسعر 27.95 ريال. شبيهة جبنة فاهيتا مصري اثنين كيلو بسعر 21.80 ريال. جبن إيدام تشيز الكيلو بسعر 33.95 ريال. جبنة اسطنبولي صفراء الكيلو بسعر 12.95 ريال. مرتديات شامي دجاج سادة الكيلو بسعر 19.50 ريال. جبن فيكتو فيتا الكيلو بسعر 9.95 ريال. جبن فيكتو رومي مصري الكيلو بسعر 28.95 ريال. خلطة زبدة اماراتي بلوك اثنين كيلو بسعر 15.50 ريال.

عروض العثيم قسم البهارات والمكسرات