نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت علي الجوالات مازلنا في متابعتنا مع حضراتكم احدث عروض لولو المنطقة الشرقية، والذي يحتوي على عدة عروض وأهمها أسعار الجوالات المختلفة المتميزة بتخفيضات هائلة على أسعارها فقط في العرض المقدم من لولو المنطقة الشرقية حتى يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020م، وتذكر تميزهم في تقديم أفضل العروض التي يبحث عنها كل المتسوقين، تابعونا لتعرفوا كل عرض جديد. عروض لولو ماركت علي الجوالات جوال هواوي بي لايت هاي 128 جيجا بسعر 779 ريال.

أبل آيفون 6 إس بلس 32 جيجا لون رمادي بسعر 1149 ريال.

جوال اوبو رينو 3 برو 256 جيجا بسعر 1799 ريال.

أوبو رينو 4 128 جيجا بسعر 1599 ريال.

اوبو ايه 92 128 جيجا بسعر 999 ريال.

اوبو رينو 3 128 جيجا بسعر 1249 ريال.

اوبو ايه 12 32 جيجا بسعر 499 ريال.

اوبو 31 ايه 64 جيجا بسعر 649 ريال.

اوبو 31 ايه 128 جيجا بسعر 749 ريال.

هواري نوفا 7 سي آي الجيل الخامس 128 جيجا بسعر 1399 ريال.

فيقول إس 1 برو 128 جيجا بسعر 949 ريال.

لينوفو إيه 7 64 جيجا بسعر 399 ريال.

سامسونج جلاكسي إيه 10 إس 32 جيجا بسعر 499 ريال.

فيفو واي 11 32 جيجا بسعر 499 ريال.

فيفو واي 15 64 جيجا بسعر 599 ريال. عروض لولو علي الخضروات والفواكه كيلو كيوي يوناني بسعر 9.95 ريال.

كيلو يوسفي استرالي بسعر 7.95 ريال.

كيلو تفاح رويال فرنسي بسعر 5.95 ريال.

كيلو بصل احمر مصري 2.65 ريال.

كيلو كوسة السعودية بسعر 4.95 ريال.

كيلو جزر استرالى بسعر 3.95 ريال. عروض لولو علي اللحوم والأسماك كتف غنم نيوزلندي بالعظم بسعر 31.90 ريال للكيلو.

كتف بقرى باكستاني بسعر 24.90 ريال للكيلو.

لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 24.90 ريال.

لحم غنم سعودي كامل أنثى نعيمي بسعر 36.90 ريال.

مكعبات لحم بقرى كولومبي وبرازيلي بسعر 21.90 ريال.

سمك براموندي بسعر 22.95 ريال للكيلو.

كابوريا الكيلو بسعر 10.95 ريال. عروض قسم الأجبان والمقبلات جبنة بارميزان ايطالي الكيلو بسعر 55.95 ريال.

لبنة تركي سادة الكيلو بسعر 18.95 ريال.

النعمة مورتديلا تركي الكيلو بسعر 19.95 ريال.

جبنة عكاوي مصري الكيلو بسعر 22.95 ريال.

النعمة مورتديلا بقرى سادة أو بالفلفل أو بالزيتون الكيلو بسعر 19.95 ريال.

جبت مصري قليل الدسم قليل الملح الكيلو بسعر 15.50 ريال.

سلطة مكرونة ايطالي بالدجاج بسعر الكيلو 31.90 ريال.

مكرونة بالدجاج الكيلو بسعر 26.90 ريال.

زيتون أخضر مغربي مع الليمون الكيلو بسعر 13.95 ريال.

مخلل مصري مشكل الكيلو بسعر 8.50 ريال.

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