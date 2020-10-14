نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق بنده التجارية الشهيرة بالمملكة السعودية عروض وتخفيضات جديدة ومميزة، على جميع السلع الغذائية، ومنظفات المنزل،ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية، واللحوم الطازجة والمجمدة، ومنظفات الغسيل، وأيضًا بعض شاشات التلفزيون، والهواتف المحمولة، وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخري الضرورية لكل منزل، تعرف على كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات.

كتالوج عروض بنده الجديد

لا تفوت عروض المميزة بنده لهذا الأسبوع، حيث أن هذا العرض ساري من يوم 14/10/2020 إلى 20/10/2020، يمكنك ايضًا الاشتراك مع بنده في مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أترك القليل الذي سوف يتبقى من أموالك عند الشراء وسوف يتم التبرع به لجمعية الأطفال المعاقين، الآن تعرف على عروض بنده المميزه.

عروض السلع العذائية

يمكنك شراء كيس أرز بسمتي وزن عشرة كيلو ماركة الوليمة بسعر 59.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال، وكيس أرز الوليمة وزن خمسة كيلو بسعر 35.95 بدلاً من 42.95، زجاجة زيت ذرة و عباد الشمس ماركة الجود وزن 1.8 لتر بسعر 20 ريال فقط، عدد 2 زجاجة زيت عباد الشمس ماركة الشمس وزن الزجاجة لتر ونصف بسعر 24.95 ريال بدلاً من 31.75، كيس دقيق ماركة بُر خليجي وزن كيلو بسعر 4.95 بدلاً 6.75 ريال.