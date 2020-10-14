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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم أسواق بنده التجارية الشهيرة بالمملكة السعودية عروض وتخفيضات جديدة ومميزة، على جميع السلع الغذائية، ومنظفات المنزل،ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية، واللحوم الطازجة والمجمدة، ومنظفات الغسيل، وأيضًا بعض شاشات التلفزيون، والهواتف المحمولة، وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخري الضرورية لكل منزل، تعرف على كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات.
كتالوج عروض بنده الجديد
لا تفوت عروض المميزة بنده لهذا الأسبوع، حيث أن هذا العرض ساري من يوم 14/10/2020 إلى 20/10/2020، يمكنك ايضًا الاشتراك مع بنده في مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أترك القليل الذي سوف يتبقى من أموالك عند الشراء وسوف يتم التبرع به لجمعية الأطفال المعاقين، الآن تعرف على عروض بنده المميزه.
عروض السلع العذائية
يمكنك شراء كيس أرز بسمتي وزن عشرة كيلو ماركة الوليمة بسعر 59.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال، وكيس أرز الوليمة وزن خمسة كيلو بسعر 35.95 بدلاً من 42.95، زجاجة زيت ذرة و عباد الشمس ماركة الجود وزن 1.8 لتر بسعر 20 ريال فقط، عدد 2 زجاجة زيت عباد الشمس ماركة الشمس وزن الزجاجة لتر ونصف بسعر 24.95 ريال بدلاً من 31.75، كيس دقيق ماركة بُر خليجي وزن كيلو بسعر 4.95 بدلاً 6.75 ريال.
كتالوج عروض بنده الجديد منظفات الملابس
عدد 2 زجاجة سائل لإزالة البقع من الملابس ماركة Vanish وزن 900 مل بسعر 19.95 بدلاً من 31.95، سائل لتعطير وتنعيم الملابس ماركة نولين وزن 2 لتر بسعر 11.95 بدلاً من 15.95 ريال، عدد 5 علب منظف للغسيل ماركة وفير وزن 150 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 6.25 ريال،كلور لتبيض الغسيل وزن خمسة لتر بسعر 11.95 ريال بدلاً 17.75، عدد 2 علبة بودرة لتنظيف الملابس ماركة تايد وزن 5 كيلو بسعر 64.95 بدلاً من 79.95.
عروض الأجهزة الكهربائية
يمكنك شراء شاشة تلفاز ماركة إمبكس وزن 55 بوصة سمارت بسعر 1199 بدلاً من 1752 ريال، شاشة تلفاز ماركة Philips مقاس 40 بوصة بسعر 699 ريال بدلاً من 879 ريال،شاشة تلفاز ماركة توشيبا سمارت تضم ريسيفر بالداخل مقاس 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2299 ريال.
عروض وتخفيضات الهواتف الذكية / الجوالات
يمكنك شراء هاتف Huawei Y8 بسعر 849 بدلاً من 930 ريال، Huawei Y7 بسعر 699 ريال، ويمكنك الحصول على Huawei Nova 5T بسعر 1349 بدلاً من 1469، Huawei Nova i7 بسعر 1049 بدلاً من 1149، هاتف Honor 10i بسعر 799 ريال بدلاً من 985.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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