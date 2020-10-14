عروض وتخفيضات هايبر بنده الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات هايبر بنده، هايبر بنده يقدم أقوى العروض المميزة والتخفيضات في مختلف فروعها في المملكة العربية السعودية سواء كانت عروض أسبوعية أو شهرية، وقامت بتوفير كافة السلع داخل العروض، وهذا قدم أفضل خدمة للعملاء وتقديم أفخم الهدايا في السحب الأسبوعي، ويتم عمل السحب على سيارة KIA عند شرائك قسيمة مشتريات بمبلغ 6000 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات هايبر بنده

العروض الأسبوعية من هايبر بنده هايبر بنده يقدم عروض مميزة على كافة الأقسام، ومنها:

فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 200 بدلاً من 365 ريال سعودي. قلاية تيفال بدون زيت سعة 4.2 لتر بسعر 300 بدلاً من 549 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده

تقدم أسواق بنده في كافة فروعها عروض متميزة لجميع أفراد الأسرة على البهارات، البقوليات، منتجات العناية البشرة والشعر ، ومنها:

كيلو فلفل اسود بقيمة 39.95 ريال سعودي. كيلو حمص الشام 9.95 ريال سعودي. كيلو قرفة مطحونة 29.95 ريال سعودي. كيلو فول مدشوش المصري بقيمة 8.95 ريال سعودي.

عروض بنده على المنتجات الغذائية

هايبر بنده يقدم عروض مميزة على الدواجن، اللحوم والأسماك بصورة يومية، وهذا لكي يستمتع العملاء بمأكولات يومياً من هذه العروض: