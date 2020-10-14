تراند الفن: فنان مصري شهير يفضح عادل إمام ويكشف مواقفه المخزية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:09 مساءً - فتح الفنان الكوميدي المصري الشهير رضا حامد، النار على الفنان الكبير عادل إمام، كاشفًا عن مواقف مخزية ومهينة تعرض له في وقت سابق.

وكشف الفنان رضا حامد، تفاصيل طرد الزعيم عادل إمام له من مسرحية “بودي جارد”، بعد مشاركته في هذا العمل المسرحي لمدة تسعة أعوام.

وقال رضا حامد، في تصريح لجريدة “الوطن” المصرية، إن عادل إمام اتخذ قرارا بشكل مفاجئ بطرده من المسرحية، قبل تسجيل النسخة التلفزيونية، وذلك رغم إشادة الجمهور به، بعد نهاية كل عرض.

وقال: “طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته”.

وأضاف: “كنت بعمل حالة مختلفة في المسرح وبكون مصهلل.. كان وجودي مفيد له في هذه الفترة”، موضحا أنه اتخذ قرارا مفاجئا بطرده قبيل تسجيل المسرحية تليفزيونيا: “قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني”.

وأشار رضا حامد إلى أن عادل إمام أبلغه بعدم تعاونه معه مجددا في السينما، بعد “طيور الظلام” الذي عرض عام 2002، إذ قال له: “شوف حالك بعيد عني”، على الرغم من أنه كان يشارك في مسرحية “بودي جارد” في الوقت نفسه.

وأكد أن دوره في “بودي جارد”، لم يشغله أحد بعده: “عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ماحدش عارف يسدها.. عشان كده ماحدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي”، لافتا إلى عدم تدخل أي فنان في أزمته مع عادل إمام: “الزعيم كلمته هي الأولى والأخيرة”.