تراند الفن: لهذا السبب الصادم بكى عادل امام بسبب محمود ياسين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:09 مساءً - في واقعة مؤثرة للغاية ومنذ ستة سنوات تم ترشيح الفنان الراحل محمود ياسين للمشاركة في بطولة مسلسل صاحب السعادة مع الفنان عادل إمام.
كان الراحل محمود ياسين يصور اولى مشاهده في العمل وقام بإعادة المشهد أكثر من 15 مرة حتى لاحظ الزعيم عادل إمام إن ياسين بدأ ينسى الكلمات التي يتضمنها المشهد، وعندئذ بكى الزعيم عندما وجد مرض الزهايمر بدأ يمكن من صديق عمره محمود ياسين.
ووقتها تم اعلان انسحاب محمود ياسين من العمل والذي فسره البعض بوجود خلافات فيما بينهما ولكن تم تكتم الامر.
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