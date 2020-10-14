عروض العثيم اليوم اقوي الخصومات والتخفيضات تسوق من خلال الجوال

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ، تحدثنا كثيرًا عن أسواق العثيم، بالمملكة وتحدثنا عن مدى أهميتها وقيمتها للمجتمع السعودي من ناحية عروضها واهتمامها بالعروض الجديدة، عروض العثيم الأسبوعية واليومية الأقسام وخطوط الانتاج لأسواق العثيم يوجد حالياً بمصانع العثيم 3 أقسام أساسية يقوم بالإنتاج فيها والتعبئة لمنتجات المصنع، ويوجد قسم تحت التجهيز وأسماء الأقسام هي:

عروض العثيم اليوم

أولاً: قسم اللحوم ويقوم هذا القسم بتصنيع اللحوم منها المجمدة والمبردة مثل الهمبورجر وجميع انواع المفروم مع الحفاظ على السلامة والجودة.

ثانياً البهارات والمكسرات: يتم تحميص كل البهارات و تحميص جميع المكسرات وطحنها، والقيام بعمل خلطات ويتم تعبئتها وتعبئة جميع الحبوب و البقوليات والبهارات التي تم طحنها وقسم الخضروات والفواكه أيضًا بعد تنظيفها وفرزها وبعد ذلك يتم تعبئتها وأقسام أخرى للعسل والمربات.

عروض العثيم على اللحوم الطازجة والمجمدة

عروض العثيم على لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي. لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 37.95 ريال وهذا العرض متوفر في فرع الدمام والرياض فقط. لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي ويوجد العرض في الدمام والرياض. لحم خروف بربري بالعظم سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي. لحم رفيدي بالعظم 48.95 ريال سعودي للكيلو. مفروم كولومبي مبرد سعر الكيلو 19.95ريال سعودي ويوجد هذا العرض في جدة، تبوك، الطائف، المدينة المنورة، مكة. لحم حاشي بالعظم بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو. عروض العثيم للأجهزة الكهربائية اليوم 2020.

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