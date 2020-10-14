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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات هايبر بنده وعروضه الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونيات وجميع الأقسام في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده وعروضه الأسبوعية، المملكة العربية السعودية تحتوي على ما يتعدى 400 فرع لسلسلة فروع هايبر بنده فهو سلسلة تجارية متوسعة داخل المملكة السعودية، حيث يبلغ عدد موظفيها يتخطى 30.000 ألف موظف وعامل، تسعى أسواق هايبر بنده دائمة لتطوير توسعتها، هايبر بندة توسعت فروعه في كافة دول الخليج ومنها الإمارات والكويت حيث أن منتجات بنده لها طابع تجاري مميز.
خصومات هايبر بنده وعروضه الأسبوعية
هايبر بنده وعروضه الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونيات هايبر بنده قام بعمل العديد من العروض المميزة والتخفيضات على كلاً من:
- خلاط قوة 300 وات نوع أي تي سي بسعر 80 بدلاً من 130 ريال سعودي.
- مكواة بسعر 70 بدلاً من 85 ريال سعودي ماركة تيفال.
- مايكروويف سعة 20 لتر نوع شارب بسعر 220 بدلًا من 320 ريال سعودي.
- مفرمة لحوم مولينكس قوة 500 وات بسعر 120 بدلًا من 200 ريال سعودي.
عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية
- عروض هايبر بنده اليومية سكر الأسرة ناعم 10 كجم بسعر 25 ريال سعودي.
- زيت الشعر دابر املا 500 مل بسعر 20 ريال سعودي.
- جبن مثلثات 120 جم 120 ريال سعودي.
- تونة الخير 48 قطعة 203 ريال سعودي.
- أرز الوليمة 40 كجم السعر 282 ريال.
- مناديل جونسون مبللة 34.95 بدلاً من 54.95 ريال سعودي.
- صابون استحمام جونسون حجم 500 مل 28 ريال سعودي.
- بودرة أطفال جونسون بحجم 500 مل بسعر 27.95 ريال سعودي.
- حليب انكور بودرة 6 ×2250 جم 280 ريال.
- شامبو أطفال جونسون حجم 750 مل بسعر 23.95 ريال سعودي.
- حفاضات اقتصادية بسعر 19.95 بدلاً من 27.50 ريال سعودي.
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