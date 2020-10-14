خصومات هايبر بنده وعروضه الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونيات وجميع الأقسام

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده وعروضه الأسبوعية، المملكة العربية السعودية تحتوي على ما يتعدى 400 فرع لسلسلة فروع هايبر بنده فهو سلسلة تجارية متوسعة داخل المملكة السعودية، حيث يبلغ عدد موظفيها يتخطى 30.000 ألف موظف وعامل، تسعى أسواق هايبر بنده دائمة لتطوير توسعتها، هايبر بندة توسعت فروعه في كافة دول الخليج ومنها الإمارات والكويت حيث أن منتجات بنده لها طابع تجاري مميز.

خصومات هايبر بنده وعروضه الأسبوعية

هايبر بنده وعروضه الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونيات هايبر بنده قام بعمل العديد من العروض المميزة والتخفيضات على كلاً من:

خلاط قوة 300 وات نوع أي تي سي بسعر 80 بدلاً من 130 ريال سعودي. مكواة بسعر 70 بدلاً من 85 ريال سعودي ماركة تيفال. مايكروويف سعة 20 لتر نوع شارب بسعر 220 بدلًا من 320 ريال سعودي. مفرمة لحوم مولينكس قوة 500 وات بسعر 120 بدلًا من 200 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية