تراند الفن: علا الفارس تخرج عن شعورها وتطالب بالإعدام لهؤلاء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:04 صباحاً - جريمة مروّعة شهدتها محافظة الرزقاء في ​الأردن​، كان ضحيتها طفل يبلغ من العمر 16 عاماً، تعرض للخطف والتعذيب من قبل مجموعة أشخاص، على خلفية الإنتقام من والده الذي إرتكب جريمة قتل من قبل.

وتخطت هذه الجريمة الحدود، بعد أن قام الخاطفين المجرمين، بقطع يدي الطفل وفقئ عينيه ورميه في الشارع، إذ تداول المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مطقع فيديو صوره الشخص الذي وجد الطفل، ظهر فيه الأخير جالساً على الأرض والدماء تسيل من عينيه ويديه.

وتصدر هاشتاغ “​جريمة الزرقاء​”، بكثير من التعليقات الغاضبة التي طالبت بتطبيق أقسى العقوبات بحق المجرمين، وكان من بينهم الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ التي أعادت نشر خبر عن طلب ملك الأردن عبد الله الثاني بتوفير العناية الصحية للازمة للطفل وعلّقت بالقول:”لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وبدورها تفاعلت الإعلامية الأردنية ​علا الفارس​ مع الجريمة، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة أعربت فيه عن صدمتها الكبيرة بسبب ما حصل.

وعلّقت بالقول:” :” الله يعين أمه … الله يكون معه يا الله الفيديو مش طبيعي …. مش عارفه كيف بدي أغمض عيوني الليلة بعد الي شفته .. قلبي عم يغلي وجع وقرف وقهر على الولد واهله .. الإعدام لمرتكبي جريمة الزرقاء الإعداااااااااااااام”.