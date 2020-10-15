نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي الجوالات وشاشات التلفزيون وأقوي العروض حتي 20 أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي شاشات التلفزيون تهتم أسواق العثيم منذ بداية نشأتها في المملكة العربية السعودية بحب هذه المعادلة الصعبة من حيث جودة المنتج وأسعار المنتج المعروض في السوق، لذلك تقوم أسواق العثيم من الحين إلى الآخر بإحداث حالة من الرواج التسويقي بالمملكة العربية السعودية، من حيث القيام ببعض التخفيضات الهائلة على بعض المنتجات الموجودة بعروض العثيم الأسبوعية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن أهم العروض في السعودية خلال هذا الأسبوع.

عروض العثيم على شاشات التلفزيون والأجهزة الكهربائية

تهتم أسواق العثيم بإحداث الكثير من التخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية، ومن خلال الآتي سوف نقوم بالحديث عن بعض الأجهزة الكهربائية الموجودة بعروض العثيم:

شاشة أور ال اي دي سمارت 50 بسعر فوق الخيال، حيث يتضمن السعر 699 ريال سعودي.

هاتف سامسونج اي، 32 جيجا في مدينة الدمام ومدينة الإحساء ومدينة البديعة ومدينة الربوة ومدينة بريدة ومدينة السويدي، بسعر 525 ريال سعودي.

شاشة أور ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر متميز داخل عروضنا الأسبوعية بسعر 1249 ريال سعودي.

شاشة توشيبا ال اي دي 43 بوصة بسعر ممتاز، حيث يكون السعر 799 ريال سعودي.

شاشة جيب اس ال اي دي سمارت 32 بسعر غير متوقع، حيث يكون السعر 467 ريال سعودي.

غلاية مياه اي تي سي، بسعر تحفة 79 ريال سعودي.

مطحنة قهوة من نوعية همر بسعر 72 ريال سعودي.

هاتف سامسونج 330 بسعر متميز يصل إلى 559 ريال سعودي.

ميكرويف سامسونج سعة 20 لتر بسعر خيالي يصل إلى 339 ريال سعودي.

شاشة سامسونج سمارت 40 بسعر جيد يصل إلى 1399 ريال سعودي.

عروض العثيم على اللحوم المجمدة والطازجة