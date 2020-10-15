نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية اليوم هايبر بنده اللى بينا أكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم هايبر بنده الأسبوع الرابع تحت شعار اللي بينا أكثر، وسحب على جائزة ال 6.000 ريال لهذا الأسبوع بجانب سحب السيارة، العروض الطازجة على اللبنة التركي ب 6.95 ريال، طعمها رائع إنتاج بينار، ولمحبي الأسماك كيلو من سمك الهامور ب 29.95 ريال، 3 حبات من المكرونة أحجام مختلفة قودي ب 9.95 ريال، بدلا من 14.85 ريال، بطاطس قلي وزن 2.5 كيلو من لامب ستون، ب 8.95 ريال، 2 حبه من الجبن الشرائح وزن 200 جم ب 9.75 ريال المراعي، 350 جرام من كريمة البندق القابلة للدهن ب 7.95 ريال، بدلا من 15.25 ريال.

عروض السعودية اليوم هايبر بنده اللى بينا أكثر

2 حبة من معجون الأسنان حجم 120 مل للقضاء على التسوس وحساسية الأسنان من سيجنال ب 10.95 ريال، بدلا من 10.95 ريال، 8 رول من ورق الحمام + 2 مجاناً ب 11.95 ريال، بدلا من 16.95 ريال، صابون سائل لليدين وزن 500 مل مياه البحر ب 22.95 ريال، فوط صحية فام مضغوط عادي ب 11.95 ريال.

عروض السعودية اليوم

موز إكوادوري ب 3.95 ريال، بوب كورن أمريكانا وزن 750 جم ب 19.95 ريال، كيس من بسكويت الشوكولاته بالحليب اللذيذ أوريو يتكون من 16 حبة ب 21.95 ريال العرض يشمل 2 حبة، كيس من الحليب المجفف المغذي للأطفال كامل الدسم وزن 1800 جم ب 37.95 ريال، بدلا من 65.95 ريال، شرائح من التفاح سعر الكيس ب 3.95 ريال.

عروض هايبر بنده على المخبوزات الطازجة

4 حبات من الدوناتس اللذيذ نكهات مختلفة ب 6.95 ريال، بدلا من 9.25 ريال، رول بورك بالجبنة العبوة ب 6.95 ريال، مفن بالجزر والقرفة 4 حبات ب 7.95 ريال، كوكيز بالشوكولاته 10 حبات ب 18.95 ريال، خبز صغير 6 حبات ب 3.95 ريال.