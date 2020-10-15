نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوفر عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية وخصومات على الشاشات والجوالات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوفر عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية والخصومات على أسعار الجوالات من شركة هواوي وسامسونج وأونور، والتخفيضات على أسعار الشاشات من شركة توشيبا، فيليبس وإمبكس المميزة، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية الكهربائية التي تسد إحتياجات المنزل، ومستلزمات المطبخ العصري من حاجات أساسية وأوعية وقدور للطهي، بالإضافة لعروض مقلاة كهربائية، والمزيد من عروض بنده السعودية الاسبوعية التي تبدأ من يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 والموافق 27 صفر 1442، ويمكنكم تصفح عروض السعودية الأسبوعية فيما يلي.

اوفر عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية على الجوالات

سعر جوال هواوي واي 8 بي 849 بدلًا من 930 ريال سعودي.

سعر جوال هواوي واي 7 بي 699 ريال سعودي.

سعر جوال واي 6 بي 579 ريال سعودي.

سعر جوال هواوي نوفا 5 تي 1349 بدلًا من 1469 ريال سعودي.

سعر جوال هواوي واي 9 أيه 1099 ريال سعودي.

سعر جوال هواوي نوفا 7 أيه 1049 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

ارخص اسعار الجوالات من بنده السعودية

سعر جوال سامسونج أيه 31 899 ريال سعودي.

سعر جوال سامسونج أيه 10 أس 499 ريال سعودي.

سعر جوال سامسونج أيه 01 كور 329 ريال سعودي.

سعر جوال لينوفو أيه 7 339 ريال سعودي.

سعر جوال أونور 9 أكس 899 ريال سعودي.

سعر جوال أونور 10 أي برو 799 بدلًا من 985 ريال سعودي.

اوفر عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية على الشاشات

سعر شاشة إمبكس 55 بوصة 1199 بدلًا من 1752 ريال سعودي.

سعر شاشة إمبكس 58 بوصة 1299 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

سعر شاشة فيليبس 40 بوصة 699 بدلًا من 879 ريال سعودي.

سعر شاشة توشيبا 55 بوصة + ريسيفر داخلي 1899 بدلًا من 2299 ريال سعودي.

سعر شاشة توشيبا 32 بوصة 549 بدلًا من 659 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات من هايبر بنده السعودية

سعر تابلت لينوفو 6505 725 بدلًا من 879 ريال سعودي.

سعر سماعات جيباس 2,1 125 بدلًا من 218 ريال سعودي.

سعر تابلت لينوفو إم 8 589 بدلًا من 659 ريال سعودي.

سعر حبر طابعة اتش بي أسود 48 ريال سعودي، ألوان بسعر 50 ريال سعودي.

سعر طابعة كانون 199 بدلًا من 249 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية على الأجهزة المنزلية

سعر مكواة بخار عمودية من تيفال 249 بدلًا من 329 ريال سعودي.

سعر مكواة بخار من تيفال 99 بدلًا من 129 ريال سعودي.

سعر صانع الساندوتشات من تيفال 179 بدلًا من 245 ريال سعودي.

سعر مكنسة كهربائية من ارايتي 1600 وات 109.50 بدلًا من 219 ريال سعودي.

سعر قطاعة + وعاء إضافي من ارايتي 72.50 بدلًا من 145 ريال سعودي.

سعر خلاط + 2 مطحنة من ارايتي لون أبيض أو رمادي 82.50 بدلًا من 165 ريال سعودي.

اوفر عروض بنده الأسبوعية

سعر قطاعة خضروات من كولين 300 وات 59 بدلًا من 79 ريال سعودي.

سعر فرن كهربائي من أيه تي سي 60 لتر 369 بدلًا من 469 ريال سعودي.

سعر قطاعة من أيه تي سي 0.5 لتر 75 بدلًا من 109 ريال سعودي.

سعر ثلاجة وايت ويستن هاوس 46 لتر 499 بدلًا من 599 ريال سعودي.

سعر غسالة من وايت ويستن هاوس، تعبئة علوية 6 كيلو 499 بدلًا من 599 ريال سعودي.

سعر غلاية كهربائية 1.7 لتر من كولين 49 بدلًا من 79 ريال سعودي.

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