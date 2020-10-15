نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترند سعودي: انتفاضة ضد الجامعة الإلكترونية.. ومن يكون كبير الأندية السعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترند سعودي، فقرة جديدة، تقدمها شبكتكم المميزة “ثقفني”، من أجل متابعة أكثر الموضوعات إثارة واهتمام، على الساحة السعودية، ويعمل ترند سعودي، على تغطية ردود الأفعال كافة، حول شتى الموضوعات والقضايا محل الاهتمام، داخل المملكة العربية السعودية، من خلال إطلالة على أبرز التعليقات والمشاركات، من المغردين والمتابعين، فضلًا عن المشاهير وصناع القرار.

في ترند سعودي الخميس، نتناول أكثر من قضية، لعل أبرزهم، والتي حظيت بالأعلى متابعة، في يوم الخميس الونيس، كما يُطلق عليه في بلاد الحرمين، هي “صورتك بدون فلتر”، حيث يحرص الجمهور على مشاهدة صور المشاهير ومغردي تويتر، وتداولها، ولكن بشرط أن تكون الصورة عفوية ومباشرة، دون إدخال أي تفاصيل أو إضافات أو تعديلات عليها.

وفي ترند سعودي، اليوم الخميس أيضًا، تبارى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تحديد، من يكون كبير الأندية السعودي، فلم يجمعوا تقريبًا على قرار أو رأي واحد، إلا أنهم اتفقوا في كثير من الأحيان، على بطولات لا يمكن إنكارها، كالزعيم العالمي الهلال، ويتبعه فرق كبرى أخرى، كالاتحاد أو الأهلي أو النصر، وفق ما سنستعرضه في السطور التالية.

وما تزال، أزمة طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية، تلقي بظلالها على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تناولها تفاصيلها، في ترند سعودي، من خلال المقال التالي.

صورتك بدون فلتر

بطريقة كوميدية، وبخفة ظل معهودة على الشعب السعودي، شارك الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورهم الخاصة، “بدون فلتر”، حسبما جاء في الهاشتاج أو الوسم المسمى بهذا #صورتك_بدون_فلتر، وما بين السخرية والإعجاب، جاءت مشاركات الجماهير السعودية، وردود الأفعال، على النحو التالي:

كبير الأندية السعودية من؟

الفقرة الثانية في ترند سعودي، هي حول تنافس عشاق وجماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية، أو إن شئنا القول انقسمت الجماهير، على مين يكون كبير الأندية السعودية، على المستويات المحلية والقارية والدولية أيضًا، فالأرقام تقول إن الهلال يأتي في المرتبة الأولى، إلا أن مشجعو الفرق الأخرى كان لهم نصيب أيضًا من المشاركة في تشجيع وإزكاء ناديهم، وتلقيبهم بالأكبر.

وقد تم تدشين هاشتاج أو وسم لهذه المناسبة، حمل اسم #كبير_الانديه_السعوديه_هو، وجاءت المشاركات والتفاعلات على النحو التالي:

انتفاضة ضد الجامعة السعودية الإلكترونية

منذ أمس الأربعاء، يواصل طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية، انتفاضتهم إلكترونيًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يناشدون الجهات الحكومية والسلطات، السماح بمتابعة العملية التعليمية لهم، “عن بعد”، ولو من خلال نظام “البلاك بورد” المتميز، الذي أقرته غالبية الجامعات السعودية، مؤخرًا.

أصل الحكاية، تعود إلى تدشين طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية، وسم أو هاشتاج، بالأمس، يطالبون فيه، إدارة الجامعة، باستصدار قرار، للسماح لهم، بإجراء اختبارات الفصلين الدراسي الأول والثاني، عن بعد، بعيدًا عن التكدس في قاعات المحاضرات، وما يترتب عليه من مخاطر في نشر العدوى، أو تعرض لأي إيذاء مرضي، ولهذا الغرض، تصدر هاشتاج أو وسم #ليلك_لاتخاطرين_بصحتنا_SEU، قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ليتواصل اليوم، بوسم آخر هو #د_ليلك_انقذينا_من_الحضوري_seu.

وجاءت تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين، على النحو التالي: