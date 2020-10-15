نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية اليوم كارفور موسم الكشتات والمخيمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم كارفور واقوي العروض على أدوات التخيم من الكشتات والمخيمات والمواد الغذائية والأدوات المدرسية ونبدأ العروض بكيلو من الجبن الرومي المصري ب 28.95 ريال، بدلا من 45.95 ريال، وكيلو من الروبيان الطازج مزارع يتراوح السعر حسب الحجم مابين 19.95 ريال للصغير، والوسط ب 26.95 ريال، والجامبو ب 39.95 ريال، كيلو من لحم الخروف فخد أو كتف ب 54.90 ريال، بدلا من 69.90 ريال، 5 كيلو من أرز بنجابي الأبيض ب 41.95 ريال، بدلا من 53.25 ريال.

عروض السعودية اليوم كارفور

كرتونة من عصير كي دي تفاح تتكون من 18 عبوة، وزن 125 جم ب 15.95 ريال، بدلا من 21.50 ريال، 6 زجاجات من مياه أكوافينا حجم لتر ونص ب 4.95 ريال، بدلا من 8.50 ريال، زجاجة من عصير المانجو طازج ب 7.75 ريال، بدلا من 9.95 ريال، وزن لتر ونص، 2 كيلو من صدور الدجاج خالى من العظم انتاج شركة العريش ب 35.95 ريال، بدلا من 57.50 ريال، بريذيدن جبنة وزن 500 جم ب 9.95 ريال، 19.75 ريال، الصافي حليب طويل الأجل تتكون الكرتونة من 12 عبوة ب 38.95 ريال، بدلا من 53,95 ريال.

عروض السعودية اليوم كارفور موسم الكشتات والمخيمات

موسم الكشتات والمخيمات من كارفور يتضمن خيمة للنوم بيج ب 499 ريال، بدلا من 649 ريال، وخروف نعيمي طازج الوزن من 18 إلى 20 كيلو ب 1.590 ريال، بدلا من 1.750 ريال، حامل ثلاثي للذبيحة ومعه حقيبة ب 267 ريال، بدلا من 329 ريال، حافظة برودة سعتها 6 لتر ب 199 ريال، 10 كيلو من الفحم الطبيعي المخصص للشواء ب 79 ريال، بدلا من 99 ريال، شواية باربكيو قابلة للطي ومعها حقيبة ب 169 ريال، بدلا من 229 ريال.

اسعار طقم جلوس الحديقة كارفور

طقم جلوس للحديقة 5 قطع ب 2.999 ريال، بدلا من 3.999 ريال، و ال 3 قطع ب 899 ريال، بدلا من 1.199 ريال، وطقم ال 7 قطع ب1.299 ريال، مجموعة بسترو جاردن 3 قطع ب 169 ريال، طقم جلوس معدني ب 1399 ريال، بدلا من 1900 ريال، طقم جلوس خشبي من أكاسيا 3 قطع ب 249 ريال، ويكر طقم جلوس متاح منه 2 لون الأسود أو البني 4 قطع ب 899 ريال.