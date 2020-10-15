نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية تحتوي على مجموعة كبيرة من العروض المتنوعة، سكر ابو فهد 10ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، حليب نيدو بودرة 2500 جم بسعر 62.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، دجاج ساديا مجمد 10×1100 جم بسعر 122.95 ريال بدلا من 159.95 ريال، سعر أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 كجم ب62.95 ريال، تونة تريفا خفيف 170 جم بسعر 9.95 ريال، جبن بوك كاسات بيضاء/شيدر 500 جم سعر 9.95 ريال، زيت العربي نباتي بلاستيك 2×1.5 لتر بسعر 19.95 ريال بدلا من 31.75 ريال، وفر 55 ريال مع صابون تايد مركز اصلي 7 كجم بسعر 42.95 ريال بدلا من 97.95 ريال.

أسعار لحوم العثيم اليوم

عروض أسواق العثيم الأسبوعية لحم عجل بلدي بدون عظم 1ك بسعر 43.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1ك بسعر 34.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1ك بشعر 25.95 ريال، سعر لحم حاشي طازج بدون عظم ب34.95 ريال، عروض المفروم 1ك مفروم بقر مبرد بسعر 22.50 ريال، مفروم كولمبى بقر مبرد بسعر 19.95 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

أسواق العثيم تقدم الخضروات و الفاكهة بشكل طازج يوميا، سعر 1ك حبحب لذيذ ب0.95 ريال، عنب احمر كبير 1ك بسعر 7.95 ريال، سعر سعر 1ك كيوي ب8.95 ريال، تفاح تركي طازج ولذيذ بسعر 3.95 ريال، جوافة كرتون بسعر 9.95 ريال، خيار صندوق بسعر 6.95 ريال، كوسة خضراء بسعر 3.95 ريال للكيلو.

عروض تمور العثيم

يتوفر عدد كبير من التمور في سوق العثيم، تمر سوبر خلاص الاحساء 1ك بسعر 7.95 ريال، سعر تمر انتاج النخيل رطب سكري 1000جم ب12.95 ريال، تمر جالكسي 3ك بسعر 35.95 ريال، تمر سكري 3ك بسعر 47.95 ريال، سعر تمر صقعي 3ك بسعر 51.95 ريال، تمر لينة سكري مكنوز 1ك متوفر في اسواق العثيم (الرياض/الدمام/جدة) فقط بسعر 10.95 ريال، تمر سيافا صفاوي 400 جرام بسعر 11.95 ريال.

أسعار الحلويات في اسواق العثيم

تورتة شوكولاتة و كراميل وسط بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، عرض خاص خصم 50% على كنافة بالقشطة بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، كريم دونات فانسي 4 حبه بسعر 8.75 ريال بدلا من 6.95 ريال، كرواسون بالزبدة ميني 10 حبة بسعر 7.50 ريال بدلا من 9.50 ريال.