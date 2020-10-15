عرض بنده الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار يصلل 65 % تسوق بسرعة الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية آخر أيام العرض الأسبوعي هو 13 أكتوبر 2020، هيا تسوق واربح جميع ما يلزم منزلك بأرخص الأسعار لا تفوتكم اجمل العروض، وتمتلك الآن شركة بنده سلـسـلة من الأسواق يزيد عددها عن ٢٠٠ فرع “بنده” و “هايبر بنده” فأصبحت أكبر شركات قطاع التجزئة بالمملكة حيث توجد في 38 مدينة بالمملكة. عروض بنده الأسبوعية عروض هايبر بنده تشكيلة متنوعة من التوابل و المكسرات قرفة مطحونة سعر الكيلو 29.95 ريال. لوز ابيض أنصاف سعر الكيلو 59.95 ريال. فول مجروش مصري سعر الكيلو 8.95 ريال. مكسرات مشكلة عادى سعر الكيلو 49.95 ريال. حمص حب رقم 12 الكيلو بسعر 9.95 ريال. فلفل أسود حبوب سعر الكيلو 39.95 ريال. تخفيضات هايبر بنده على قسم الأجبان عروض هايبر بنده السعودية جبنة رومي جرين لاند بسعر 34 ريال للكيلو. لبنة تركية السنبلة بسعر 17.95 ريال للكيلو. جبنة موزاريلا فرسانا الكيلو بسعر 24.95 ريال. جبن أبيض دوبل كريم هنغاري الكيلو بسعر 13.95 ريال. جبن قليل الدسم بالحبة السوداء بدر الكيلو بسعر 21.95 ريال. جبن قريش عمارة الكيلو بسعر 18.95 ريال. خليط زبدة غير مملحة اماراتي الكيلو بسعر 7.95 ريال. حلاوة طحينية بالمكسرات حلوين بسعر 24.95 ريال. مرتديلا بقرى سادة أو بالزيتون حلواني إخوان للكيلو بسعر 28.95 ريال. مرتديلا دجاج سادة بالزيتون حلواني إخوان الكيلو بسعر 37.95 ريال. حلاوة طحينية سادة الجميل سعر الكيلو 10.95 ريال. مربى المشمش والفراولة والتين الزوادة الكيلو بسعر 11.95 ريال. صدر ديك رومي مدخن سنيورة بسعر 54.95 ريال. عروض بنده على أسعار اللحوم فخد خروف روماني الكيلو بسعر 49.95 ريال. كتف خروف روماني الكيلو سعر 48.95 ريال. خروف روماني بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال. مفروم بقرى استرالى قليل الشحم الكيلو بسعر 33.95 ريال. اسكالوب بقرى استرالي سعر الكيلو 44.95 ريال. نقانق بقري استرالي سعر الكيلو 33.95 ريال عروض هايبر بنده.

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