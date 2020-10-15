نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم لشهر أكتوبر أقوي الخصومات على جميع المنتجات تصل ل 70 % في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم لشهر أكتوبر، نستكمل مع سيادتكم ونتابع عروض العثيم هايبر ماركت لشهر أكتوبر، حيث تحتوي على أفضل عروض وخصومات من العثيم على عدة أقسام مثل الخضروات الطازجة و الفواكه الشهية والعديد من المنتجات الغذائية يقدمها كم بأرخص الأسعار في عروض العثيم، تابع معنا احدث عروض السعودية.
عروض العثيم لشهر أكتوبر
هايبر العثيم بالمملكة إذا كنت من هواة متابعة العروض فإن أسواق العثيم متوفرة في كل أنحاء المملكة، ويوفر عروض يومية وأسبوعية وشهرية يمكن متابعة العروض باستمرار على موقعنا ومن خلال متابعة الصفحة الرسمية لهايبر العثيم.
عروض العثيم على الجبنة والمقبلات
- زيتون مصري أخضر الكيلو بسعر 9.95 ريال.
- زيتون كالاماتا مصري الكيلو بسعر 15.95 ريال.
- طرشي بوليف مشكل الكيلو بسعر 7.95 ريال.
- شبيهة قشدة المائدة بدر الكيلو بسعر 12.95 ريال.
- جبن الوادي قريش اثنين كيلو بسعر 27.95 ريال.
- شبيهة جبنة فاهيتا مصري اثنين كيلو بسعر 21.80 ريال.
- جبن إيدام تشيز الكيلو بسعر 33.95 ريال.
- جبنة اسطنبولي صفراء الكيلو بسعر 12.95 ريال.
- مرتديات شامي دجاج سادة الكيلو بسعر 19.50 ريال.
- جبن فيكتو فيتا الكيلو بسعر 9.95 ريال.
- جبن فيكتو رومي مصري الكيلو بسعر 28.95 ريال.
- خلطة زبدة اماراتي بلوك اثنين كيلو بسعر 15.50 ريال.
عرض العثيم على قسم البهارات والمكسرات
- هيل زينا برتقالي برطمان حجم 250 جرام بسعر 39.95 ريال.
- هيل زينا برطمان بسعر حجم 500 جرام 70.50 ريال.
- كمون حب الكيلو بسعر 17.95 ريال.
- كزبرة مطحونة الكيلو بسعر 11.95 ريال.
- كاجو سادة ني الكيلو بسعر 59.95 ريال.
- عين جمل الكيلو بسعر 54.95 ريال.
- فاصوليا بيضاء صغيرة الكيلو بسعر 13.50 ريال.
- قهوة برازيلي تركي سعر الكيلو 24.95 ريال.
- قهوة برية عربي وسط أو فاتح أو غامق الكيلو بسعر 37.95 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم لشهر أكتوبر أقوي الخصومات على جميع المنتجات تصل ل 70 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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