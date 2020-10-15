نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية على الشاشات الذكية تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة جرير هي من أحد أكبر شركات المساهمة الرائدة في المملكة السعودية وكافة معارض تلك الشركة تأخذ مسمى “مكتبة جرير” ويقدر رأس مال شركة جرير 900 مليون ريال سعودي، وتقوم الشركة بعمل عروض بشكل أسبوعي على منتجاتها وسوف نعرض في هذا المقال العروض الأسبوعية على التليفزيون الذكي. عروض جرير الأسبوعية الأنشطة التي تمثلها جرير: الأدوات المدرسية والمكتبية.

الوسائل التعليمية والكتب.

تشمل أيضاً برامج الحاسب الآلي.

وتجارة أجهزة الهواتف المحمولة ومستلزمات الأجهزة.

كما تضم صيانة وبيع أجهزة الحاسب الآلي.

الأدوات والأجهزة الرياضية والهندسية وأجهزة التصوير كما بها الأجهزة البصرية والسمعية.

الأوراق وأوراق الحاسب والأدوات الزخرفية والمواد الخاصة بالديكور وأدوات وأجهزة الرسم اليدوية.

وأيضاً الحقائب والمصنوعات الجلدية.

والألعاب الخاصة بالأطفال ومستلزمات الرحلات والسفر.

كما تشمل عمليات شــراء الأراضــي السـكنية التجاريــة.

ومقـاولات عامـة للمنشآت والأعمـال الإلكترونية والكهربية وعمل صيانـة المستودعات والمنشآت. عروض جرير على التلفزيون الذكي إل جي 75UN8080PVA 75 بوصة دقة 4K الترا بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 10299.

هاير S5U 75 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 7669.

تي سي إل 75X915 75 بوصة دقة 4K HD الترا 8K إل بسعر 14999 ريال سعودي بدلاً من 16999.

سكاي وورث 75SUC8100 75 بوصة بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 6499.

هاير S8000 65 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 4290 ريال سعودي بدلاً من 6049.

هاير U6900UG 65 بوصة دقة 4K الترا بسعر 2849 ريال سعودي بدلاً من 4499.

تي سي إل 75T715 75 بوصة دقة 4K الترا بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 5749.

تس سي إل 75C815 75 بوصة دقة 4K الترا بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 7499.

تي سي إل 75T615 75 بوصة دقة 4K الترا بسعر 3999 ريال سعودي بدلاً من 4799.

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