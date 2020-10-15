نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على كافة السلع الأساسية والأجهزة LuLu Hypermarket في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية، يحرص لولو هايبر ماركت على إرضاء عملائها وتوفير كافة السلع مع تقديم العديد من العروض والخصومات بصفة أسبوعية، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على العروض المُقدمة من لولو هايبر ماركت

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية

نبذة عن لولو هايبر ماركت يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام ألفين ميلاديًا، أما عن مقرها فيوجد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن تلك المجموعة هندية الأصل ومتعددة الجنسيات حيث يعمل بفروعها أكثر من خمسين ألف موظف مختلفوا الجنسية، أما عن مؤسسها فهو يوسف على هندى الجنسية.

عروض لولو هايبر ماركت لعب الأطفال

عروض لولو هايبر ماركت سيارة تعمل بالبطارية متنوعة بسعر 20.00 ريال سعودي بدلًا من 29.00 ريال. دمية فاشون بسعر 10.00 ريال سعودي بدلًا من 19.00 ريال. بندقية أطفال قماشية بسعر 20.00 ريال سعودي بدلًا من 29.00 ريال. مجموعة لعبة الآيس كريم بسعر 20.00 ريال سعودي بدلًا من 29.00 ريال. سيارة رياضية قابلة للشحن بجهاز تحكم بسعر 59.00 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال.

LuLu Hypermarket