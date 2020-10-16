نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ام بي سي مصر mbc الجديد على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية، ام بي سي مصر إحدى مجموعة قنوات ام بي سي والتي أطلقت عام 2012، وتخصصت القناة في عرض البرامج المتنوعة كالسياسية والثقافية وبرامج الطهي، وكذلك الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، واستطاعت القناة خلال فترة قليلة أن تبقى على رأس القنوات المصرية، وأن تحصد نسبة مشاهدات عالية، وذلك بفضل محتواها الدرامي والسينمائي المتميز، بالإضافة إلى برامج المواهب مثل: برنامج أراب جوت تالنت، وأراب أيدول، وذا فويس.
تردد قناة ام بي سي مصر
يعد تردد قناة ام بي سي مصر من أكثر عمليات البحث على محركات جوجل المختلفة، حيث يرغب الجميع في مشاهدة المسلسلات والأفلام وكذلك البرامج المتنوعة التي تقدمها القناة، والتي زاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة، ونظرا لرغبة القائمين على القناة في تقديم جودة عالية لمحتوى القناة مع صوت متميز تعمل القناة من حين لآخر في تحديث التردد الخاص بها، لذا نقدم لكم ترددات القناة على القمر الصناعي نايل سات:
- تردد 11823 V بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ ⅚.
- تردد 11559 بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ ⅚.
محتوى قناة ام بي سي مصر
تقدم قناة ام بي سي مصر محتوى متنوع من الفقرات والبرامج والمسلسلات بأنواعها مثل:
- مسلسل أولاد تسعة.
- مسلسل الكيف.
- مسلسل سلسال الدم الجزء الثاني.
- مسلسل عروس بيروت.
- البرنامج الإخباري حديث المساء.
- برنامج الطهي للشيف حسن.
- برنامج الحكاية مع عمرو أديب.
- برنامج الصدمة 3.
- برنامج يحدث في مصر.
- برنامج اللعب مع رزان ومهيب.
- برنامج The Voice senior.
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