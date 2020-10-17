نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور أحدث عروض مكتبة جرير على الجوال والأجهزة لشهر أكتوبر يحطم الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، ليست مجرد مكتبة” هو الشعار الخاص بمكتبة جرير، التي توفر الكثير والكثير من الأشياء المختلفة ما بين أدوات مدرسية ومكتبية وألعاب خاصة بالأطفال، وهذا طبيعي في أي مكتبة، ولكن جرير ليست مجرد مكتبة، فهي توفر الكثير من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وبرامج خاصة للحواسيب، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي المتميز أيضاً، ومدينة الرياض السعودية تأسس فيها الفرع الرئيسي لشركة جرير، وتوجد العديد من الفروع الأخرى داخل السعودية، وخارجها أيضاً.

عروض جرير للجوال

نقدم لكم اليوم احدث العروض الخاصة بالجوال من مكتبة جرير لهذا الأسبوع، والتي بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 26 من صفر 1442 ه‍، 13 من شهر أكتوبر الحالي 2020، وتتميز هذه العروض بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الهواتف الذكية بتخفيضات هائلة في أكثر من متجر مثل متجر العثيم، حيث تتنافس المتاجر في المملكة وكل هذا واكثر في عروض الأسبوع من مكتبة الجرير يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.

خصومات مكتبة جرير

وهنا نستعرض أبرز العروض الخاصة باِلجوالات من جرير:

هاتف سامسونج جالكسي موديل زد فولد، سعة الذاكرة 256 جيجابايت، باللون البرونزي فقط بسعر 7.999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج موديل Galaxy S 20 FE ، سعة الذاكرة 128 جيجابايت، اللون Cloud Navy، بسعر مميز جداً فقط2.599 ريال سعودي.

هاتف تي سي أل 10 Plus ، ذاكر بسعة 256 جيجابايت، باللون الأزرق مون لايت المميز، فقط بسعر 1.349 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا، سعة الذاكرة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى هدية بقيمة 1250 ريال سعودي، كل هذا بسعر 4499 ريال سعودي فقط.

هاتف هواوي . بي 40 برو بلس، سعة الذاكرة 512 جيجابايت، باللون الأبيض الجذاب، بسعر 4499 ريال سعودي، بالإضافة إلى مجموعة هداية بقيمة 1399 ريال سعودي.

كل هذه العروض والهدايا الرائعة وأكثر من جرير فقط تابعونا في كل جديد لمعرفة عروض مكتبة جرير.