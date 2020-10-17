عروض هايبر لولو LuLu Hypermarket أقوي مهرجان لتحطيم الأسعر تسوق الآن بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو، يُعد لولو هايبر ماركت من أهم المتاجر الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي يرجع نشأتها إلى عام 2000 بدولة الإمارات، وتحرص مجموعة هايبر لولو LuLu Hypermarket دومًا على إرضاء عملائها عن طريق توفير العديد من العروض والخصومات أسبوعيًا وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على تلك العروض تفصيليًا.

عروض هايبر لولو

تأسست مجموعة لولو هايبر ماركت عام 2000 وذلك على يد الهندي “علي يوسف” ، وكان ذلك بدولة الإمارات وتحديدًا في مدينة دبي، وسرعان ما انتشرت وشملت المملكة العربية السعودية، وأصبحت من أهم متاجر بيع التجزئة بالمملكة.

عروض هايبر لولو على الهواتف المحمولة

عرض لولو هايبر ماركت على ابل ايفون 11 برو سعة 519 جيجا بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا مو 6459 ريال.

هواوي واي 5 سعة 32 جيجا بسعر 415 ريال سعودي بدلًا من 439 ريال.

سامسونج جالكسي أي، سعة 16جيجا بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال.

موتورولا موتو چى 5g بلس سعة 128 جيجا بسعر 1399 ريال سعودي.

لينوفو اى 7 سعة 64 جيجا بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت على الساعات الذكية