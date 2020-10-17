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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الثلاجة العالمية الاسبوعية بالسعودية جميع الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الثلاجة العالمية الاسبوعية بالسعودية وعروض التوفير على السلع الغذائية، كرتونة من دجاج اراسا تتكون من 10 دجاجات ب 99.95 ريال، 2 عبوة من زبت دلال وزن لتر ونص ب 7.95 ريال، 10 كيلو أرز هندي ب 73.95 ريال، عبوة ميني برجر انتاج الذوق وزن 1344 جم ب 21 ريال، 2 لتر من الايس كريم مذاق متنوع كون زون ب 37.95 ريال، عبوة شاي ليبتون 150 كيس ب 13.95 ريال، كرتون مباه نوفا 40 زجاجه حجم صغير ب 17.50 ريال، بي كولا وزن 250 جم ب 7.25 ريال 6 حبات، عرض خاص على جبنة بوك القابلة للدهن 2 عبوة وزن 900 جم ب 37.95 ريال.
عروض الثلاجة العالمية الاسبوعية بالسعودية جميع الفروع
كيلو من الشمام الأصفر ب 2.50 ريال، تفاح فوجي ب 4.60 ريال، رمان مصري ب 3.90 ريال، كيلو من الباذنجان ب 3.30 ريال، كيلو بامية ب 9.90 ريال، كيلو من الخيار 3.90 ريال، كيلو من الخس ب 4.90 ريال، جبنة مثلثات 24 قطعة ب 3.90 ريال، كيلو من رؤية اللبنه ب 12.95 ريال، واليمن النباتي لتر ب 12.50 ريال.
عروض الثلاجة العالمية الاسبوعية بالسعودية على الجبن
كيلو من جبن البقرات الثلاث مزرايلا ب 25.90 ريال، والجبنة البيضاء قليلة الدهون وزن 500 جم ب 9.25 ريال، جبنة بوك ملح قليل وزن 500 جم ب 21.95 ريال، والكرفت 2 حبة وزن 480 جم ب 24.75 ريال، بوك قشطة قيمر 3 حبات+ 1 مجاناً ب 7.45 ريال، بوك كريمة طبخ وزن لتر ب 26.90 ريال.
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