نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض الألكترونيات كارفور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض الألكترونيات كارفور، يحتوي كارفور على مجموعة كبيرة من العروض، وفر 1100 ريال مع أيفون 11 برو ماكس 256 جيجا بسعر 4839 ريال بدلا من 5939 ريال، سامسونج أي 11 بسعر 515 ريال بدلا من 575 ريال، سامسونج أي 51 بسعر 999 ريال بدلا من 1199 ريال، سامسونج أي 71 بسعر 1399 ريال بدلا من 1749 ريال، لينوفو أي 8 بسعر 499 ريال، هواوي واي 8 بي بسعر 849 ريال بدلا من 929 ريال، ماك شاحن متنقل 20.000 ملي أمبير بسعر 75 ريال، إتش بي شاحن سيارة بسعر 45 ريال بدلا من 89 ريال، سماعة بلوتوث بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال، داتا زون وصلة شاحن 1×2 بسعر 19 ريال.

عروض كارفور اليوم

أقوى عروض الألكترونيات كارفور، أيباد ميني 5 بسعر 1779 ريال بدلا من 1899 ريال، أي تي إل تابلت بسعر 159 ريال، سيترونيك تابلت 179 ريال، داتا زون تابلت بسعر 199 ريال، بدلا من 279 ريال، الكاتيل تابلت بسعر 299 ريال، لينوفو تابلت بسعر 549 ريال بدلا من 649 ريال، فيليبس فأرة ولوحة مفاتيح لاسلكية بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال، فيليبس فأرة لاسلكية بسعر 55 ريال، اي تي ال حقيبة نوت بوك بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال.

عروض شاشات كارفور

توشيبا تلفزيون 58 بوصة 4k بسعر 1799 ريال بدلا من 2399 ريال، نيكاي تلفزيون 58 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال، تي سي إل تلفزيون 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 2999 ريال، أي تي سي تلفزيون بسعر 1099 ريال لل50 بوصة، بسعر 1449 ريال لل58 بوصة، سكاي ووث تلفزيون 32 بوصة بسعر 649 ريال، سكاي ووث تلفزيون 43 بوصة بسعر 999 ريال، نيكاي تلفزيون 32 بوصة بسعر 379 ريال، تلفزيون 43 بوصة 4k بسعر 939 ريال، تلفزيون 50 بوصة بسعر 839 ريال، نيكاي مسرح منزلي بسعر 469 ريال بدلا من 599 ريال، امبيكس مسرح منزلي بسعر 199 ريال بدلا من 249 ريال، مايكرود يجيت سماعة رأس لاسلكية بسعر 99 ريال.

عروض كارفور الأسبوعية

دورا مقلاة هوائية بسعر 299 ريال بدلا من 499 ريال، أي تي إل غلاية زجاجية بسعر 59 ريال، هومير غلاية مع وعاء شاي بسعر 99 ريال بدلا من 199 ريال، وفر 146 ريال مع هومر شواية بسعر 169 ريال بدلا من 315 ريال، كليكون شواية باربكيو بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال، نيكاي برادة مياة بسعر 319 ريال بدلا من 399 ريال.