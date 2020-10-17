عروض هايبر بنده صحة وجمال

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عمر شويل - جدة هايبر بنده صحة وجمال، مجموعة هايبر بنده للعناية بالصحة و جمال البشرة تحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات، شامبو هيد شولدرز 400 مل/بلسم هيد شولدرز 350 مل بسعر 23.95 ريال بدلا من 47.90 ريال، سوبريم شامبو هيد شولدرز 400 مل/سوبريم بلسم هيد شولدرز 200 مل بسعر 18.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، شامبو بانتين 600 مل/بلسم 540 مل بسعر 17.95 ريال، شامبو بانتين 600 مل يقوي مناعة شعرك بسعر 22.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، صبغة للشعر كاستينج لوريال بسعر 32.95 ريال بدلا من 45.95 ريال، شامبو بزيت الأفوكادو وزبدة الشيا/الأرغان والكاميليا الترا دو 600 مل بسعر 20.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، شامبو/بلسم إالفيف400 مل / بديل الزيت 300 مل بسعر 14.95 ريال، كريم النهار للتفتيح لوريال 50 مل بسعر 47.95 ريال بدلا من 54.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

هايبر بنده صحة وجمال، شامبو كلير 700 مل بسعر 19.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، شامبو صانسيلك 700 مل/ رذاذ للشعر 160 مل بسعر 18.95 ريال، شامبو دوف 400 مل/بلسم 350 مل/بديل زيت 300 مل بسعر 21.95 ريال، جلي أصلي نقي/ بزبدة الكاكاو للبشرة فازلين 250 مل بسعر 14.95 ريال، كريم لوشن فازلين 725 مل بسعر 26.95 ريال، لوشن للجسم دوف 400 مل بسعر 19.95 ريال، غسول الوجه فير أند لوفلي 150 جرام بسعر 29.95 ريال بدلا من 59.90 ريال، كريم دوف 75 مل/250 مل بسعر 24.95 ريال، غسول الوجه بوندس 100 جرام/90 جرام بسعر 20.95 ريال، كريم ملتي فيتامين فير أند لفلي 80 جرام بسعر 13.95 ريال بدلا من 20.95 ريال، بخاخ مزيل العرق أكس 150 مل بسعر 25.95 ريال، ستيك مزيل العرق ريكسونا 40 جرام/رول أون 50 مل بسعر 9.95 ريال.

عروض هايبر بنده

صبغة شعر اللحية للرجال/للشعر بيجين بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، صبغة للشعر بدون أمونيا بيجين 80 جرام بسعر 21.95 ريال بدلا من 43.90 ريال، كريم صبغة للشعر بيجين 80 جرام بسعر 52.95 ريال بدلا من 105.90 ريال، شامبو برت بلس 1000 مل بسعر 28.95 ريال، شامبو/بلسم فاتيكا 400 مل بسعر 18.95 ريال بدلا من 31.90 ريال، شامبو برت بلس 200 مل بسعر 7.95 ريال، شامبو هيمالايا 2×400 مل بسعر 18.95 ريال، صبغة غارنيية كولور ناتشرلز (110/112 مل) بسعر 17.95 ريال بدلا من 24 ريال، صبغة للشعر باليت بسعر 17.95 ريال بدلا من 24 ريال، شامبو/بلسم جليس 400 مل بسعر 19.95 ريال.