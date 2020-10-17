نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى العروض من هايبر بنده وتنزيلات رهيبة على الأجهزة المنزلية ومعدات المطبخ في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده، يقوم هايبر بنده دائماً بالكثير من العروض والتخفيضات على جميع المنتجات والأدوات المنزلية، بهدف توفير جميع متطلبات المواطنين السعوديين بسعر معقول دون عناء البحث عن احتياجاتهم في أكثر من مكان حيث أن الهايبر يقوم بتوفير الكثير من المستلزمات والأدوات.
أسواق هايبربنده
تقوم الشركة بتقديم جميع خدماتها إلى ما 400 مليون زائر، وذلك في مختلف أسواقها، كما تتميز الشركة بقيامها ببيع جميع منتجاتها بالتجزئة، كما أنها تقوم ببيع منتجات تحمل علامة تجارية خاصة بالهايبر، شريطة أن يتم بيع هذه المنتجات فقط داخل الهايبر وتتميز هذه المنتجات بجودة عالية.
عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية
- فرن كهربائي إي تي سي سعة 45 لتر بسعر 199 ريال سعودي.
- قلاية بدون زيت تيفال سعة 42 لتر بسعر 299 ريال سعودي.
- مكواة تيتنال بسعر 69 ريال سعودي.
- غلاية مياه دولفيني تيفال بسعر 79 ريال سعودي.
- مايكروويف شارب سعة 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي.
- قطاعة مونيلكس، 500 واط بسعر 119 ريال سعودي.
- غلاية كهربائية رايتي بسعر 39 ريال سعودي.
- محضر طعام جيباس بسعر 199 ريال سعودي.
- موزع مياه بارد وحار، بسعر 299 ريال سعودي.
- غسالة بتعبئة علوية كليك أون بسعة 7 كجم، بسعر 329 ريال سعودي.
- ثلاجة كليك وان بسعة 48 لتر بسعر 299 ريال سعودي.
- عجانة مولينكس بسعة 4 لتر، بسعر 599 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية 1600 على بسعر 199 ريال سعودي.
- مطحنة قهوة كولين بسعر 49 ريال سعودي.
- محضر طعام فيليبس، 700 واط بسعر 259 ريال سعودي.
- غلاية فيليبس بسعر 95 ريال سعودي.
- قلاية بدون زيت فيليبس بسعر 369 ريال سعودي.
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