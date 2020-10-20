اقوي عروض بنده الأسبوعية بالسعودية توسق الآن بأرخص الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، تقوم سلسلة بنده بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على عدد كبير من المنتجات المختلفة من منتجاتها للعناية بصحة الجسم والعناية الشخصية سواء للشعر أو البشرة، وتعد شركة بنده من أقوي وأقدم شركات تجزئة المنتجات التي لا يستغني عنها، حيث يرجع تاسيسها إلى عام 1078 وتملك أكبر حصة في السوق السعودي، ويبلغ عدد فروعها ما يقارب ال400 فرع في مختلف أنحاء المملكة السعودية.

عروض بنده الأسبوعية

تعد عروض بنده الأسبوعية هذا الأسبوع المقدمة والمعلن عنها من قبل سلسلة محلات بنده في المملكة من اقوى العروض بالتحديد في منتجات العناية بالنظافة الشخصية ومستحضرات التجميل المختلفة للعناية والاهتمام بصحة الشعر والبشرة.

تخفيضات هايبر بنده

لوف بيوتي جل الاستحمام حجم 400 مل ب31.94 بدل 48.94 ريال، مجموعة سنسوداين للعناية بصحة الفم والاسنان تبييض الاسنان والاسنان الحساسة ومزيل التصبغات وحماية مينا الاسنان ب28.49 ريال لكل منتج على حدى، فا جل الاستحمام متعدد الروائح حجم 250 مل ب10.94 بدل من 18.74 ريال، وسيجنال معجون اسنان ب9.94 ريال سعودي، كما يوجد خصومات خاصة على منتجات روكس للعناية بالفم والاسنان.

عروض بنده الأسبوعية للعناية بالبشرة