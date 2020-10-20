نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوالات مهرجان تحطيم الأسعار لشهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوالات مكتبة جرير قد يخيل لك الاسم انها مجرد مكتبة لعرض المنتجات الخاصة بالدراسة مثل الأدوات الكتابية والمكتبية والدراسية بل ان الحقيقة غير ذلك لكون مكتبة جرير أصبحت الآن من أكبر الصروح الخاصة بعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف وكذلك تضم فروع خاصة بها متخصصة في مجال العقارات والأراضي والاستثمارات وغيرها، خصومات مكتبة جرير ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1979 وأطلق عليها مكتبة لكون بدايتها في تخصص مجال بيع الأدوات المدرسية والكتابية، ولا يقتصر وجودها في المملكة العربية السعودية فقط بل لها أيضا فروع في دول عربية أخري منها الكويت والامارات وقطر، كذلك لها العديد من الفروع المنتشرة في مدن المملكة وتتميز بخصوماتها التي لا مثيل لها في أي مكان أخر.

عروض جرير الأسبوعية

من المعروف كون ان هناك العديد من الأنواع والاجيال المختلفة من الهواتف النقالة والجوالات والتي تتنوع في أسعارها فهناك ما لا يتعدى ثمنه الالف ريال وأخر يبلغ ثمنه الالاف من الريالات وعليه تقوم مكتبة جرير بتقديم عدد من العروض المتنوعة والخاصة على مجموعة من الهواتف المحمولة ذات الماركات والبرندات العالمية؛

هاتف سامسونج جالكسي اس 10 بلس باللون الأسود ذات 128 جيجا متوفر 2300 ريال، ومتوفر باللون الأبيض منه بنفس السعر أيضا. سامسونج جالاكسي نوت الترا باللون الأسود بذاكرة 256 جيجا 5000 ريال، أما جالاكسي نوت رمادي اللون 256 جيجا ب4000 ريال.

خصومات جرير على الشاشات

كما تقدم مكتبة جرير السعودية عدد من العروض الخيالية على شاشات التليفزيون الترا والاتش دي بأسعار ليس لها مثيل؛

سكاي وورث شاشة 4K الترا اتش دي 65 بوصة 2400 ريال ، هاير شاشة 65 بوصة 4291 ريال، تي سي ال شاشة 75 بوصة 15000 ريال، سكاي وورث شاشة 65 بوصة الترا 2200 ريال سعودي.