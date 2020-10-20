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عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية بالسعودية على المقاضي الشهرية، وأقوي عروض التوفير نقدمه لكم من أشهر أماكن التسوق بالمملكة ومنها أسواق الدكان ومن عروضها لهذا الأسبوع كيس لبن نيدو بودرة وزن 2.25 جم ب 59.95 ريال، بدلا من 69.95 ريال، 2 كيلو من السكر الناعم ب 6.50 ريال، بدلا من 8.75 ريال، 5 كيلو ليجيند كلاسيك أرز ب 37.95 ريال، بدلا من 49.95 ريال بسمتي، فود ايلاند أرز ياسمين وزن ال 5 كيلو ب 20.95 ريال، بدلا من 27.75 ريال، بيور زيت وزن 1.8 لتر ب 12.95 ريال، بدلا من 18.95 ريال، ابو زهرة زيت دوار الشمس وزن 1.8 لتر ب 13.95 ريال، زيت زيتون بكر وزن 500 مل ب 12.95 ريال، بدلا من 17.50 ريال.

العروض الأسبوعية بالسعودية عروض التوفير

جرين هيلز مركز وزن 170 جم ب 1.50 ريال، بدلا من 2 ريال، سويتز خبز بالحليب 700 جم ب 2.95 ريال، بدلا من 6.75 ريال، بينار جبنة كريم شيدر وزن 500 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 17.75 ريال، كارينا شوكولاته بالبندق 100 جم ب 5.50 ريال، بدلا من 6.95 ريال، جوديفا لوح مضاعف وزن 35 جم ب 2.75 ريال، بدلا من 3.25 ريال، لوكس غسول اليدين المخملى وزن 250 مل ب 10.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، فريش ديتوكس ب 4.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال.

العروض الأسبوعية متاجر السعودية

مرقة دجاج اونو 24 حبة ب 6.25 ريال، مياه شرب اكوا لايف 40 عبوة ب 9.25 ريال، زيت زيتون كريستال 3.75 ريال، قهوة تركية الخير اكياس ب 100 جم ب 9.99 ريال 3 حبات، حليب لونا مركز مفتاح 170 جم 5.97 ريال، لحم تونه بزيت نباتي 3 حبات ب 9.99 ريال.

عروض السعودية اليوم

خليط من الكيك متنوع 500 جم العلالى ب 6.95 ريال، زيت زيتون قوارير كوبوليفا 500 مل ب 10.95 ريال، دبس الرمان وزن 425 حم ب 15.25 ريال، حليب وادي فاطمة بامجيلي وزن 1800 جم ب 47.95 ريال، ورق عنب السوسن ب14.50 ريال، عصير ليمون وزن 500 مل حدائق فيكتوريا، زيتون اسود بدون عجو ب 150 جم ب 4.95 ريال.