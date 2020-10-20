نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سوبر ماركت نوي بالسعودية وفرصة تخفيض عملاقة لشهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوري سوبر ماركت السعودية، يقدم سوبر ماركت نوري بالمملكة العربية السعودية عروض عديدة ومتميزة، ويقوم سوبر ماركت نوري بتحطيم الأسعار وتخفيضها، وسوف نقوم بتقديم مجلة الأسعار والتخفيضات لكم الذي ينتظرها الجميع في الصيف. عروض تنزيلات نورى سوبر ماركت السعودية من 15 حتى 24 أكتوبر 2020 مهرجان تحطيم الاسعار عند نورى ويستمر العرض حتى 24 أكتوبر 2020 م. صدور دجاج الكبير بدون عظم وزن 2 كيلو بسعر 32.50 ريال سعودي.

حليب المراعي كامل الدسم / قليل الدسم 12×1 لتر الكرتونة 39.50 ريال سعودي والعلبة بسعر 3.50 ريال سعودي.

دجاج مجمد فقيه مكة المكرمة 10× 1100 جرام الحبه بسعر 13.75 ريال سعودي، الكرتونة بسعر 135 ريال سعودي.

بطاطس بتلر مجمدة وزن 2.50 كيلو بسعر 12.50 ريال سعودي.

حدائق السعودية مكرونة وزن 400 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي.

رمان يمني وزن كيلو بسعر 6.95 ريال سعودي.

كمثرى سوري العلبة بسعر 6.95 ريال سعودي. استكامل عرض تنزيلات وخصومات أسعار أسواق نورى في المملكة. مانجو مصري وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

تفاح رويال جالا وزن كيلو بسعر 5.50 ريال سعودي.

عنب أحمر وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

حبحب مدور / طويل وزن الكيلو بسعر 1.95 ريال سعودي.

بطاطا حلوة ( أحمر، أبيض) وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

كوسة وزن كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.

خيار وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

ثوم سعر الكيس 2.50 ريال سعودي.

باذنجان أسود مدور وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

فلفل اخضر حار وزن كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض سوبر ماركت نوي بالسعودية وفرصة تخفيض عملاقة لشهر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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