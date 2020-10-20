نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة عروض الخصم الرهيب من نوري سوبر ماركت الممتدة في شهر أكتوبر بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق نورى سوبر ماركت السعودية من 15 حتى 24 أكتوبر 2020 | تخفيض الاسعار، عروض نورى سوبر ماركت السعودية من 15 اكتوبر حتى 24 أكتوبر 2020 وعمل الكثير من التخفيضات على الأسعار وعروض التوفير حتى نفاذ الكمية فى فروع نوري في كلاً من مكة المكرمة، و العزيزية و العتيبية و نورى شارع الحج.

عروض تخفيضات نورى سوبر ماركت السعودية على المنتجات الغذائية

يقدم سوبر ماركت نورى العديد من العروض والخصومات المميزة داخل المملكة العربية السعودية في الفترة من الخامس عشر من أكتوبر و حتى الرابع و العشرين من أكتوبر 2020 ومنها:

صدور دجاج كبير بدون عظم 2 كيلو بسعر 32.50 بدلاً من 49.39 ريال سعودي.

حليب المراعي السعودي 10 حبات بسعر 13.50 ريال سعودي.

جبنة برِيزيدنت مبشور 450 جم بسعر 18.25 بدلاً من 32.14 ريال سعودي.

تونة كاتش مي مفتتة 160 جم بسعر 10.95 ريال سعودي.

مكرونة حدائق السعودية 400 جم بسعر 10.50 ريال سعودي.

بطاطس بتلر مجمدة 2.5 كجم بسعر 12.50 بدلاً من 22.14 ريال سعودي.

دجاج فقيه مجمد 10 ×1100 كجم بسعر 135 ريال سعودي.

عروض تنزيلات نورى المخفضة على التسالي والمكسرات